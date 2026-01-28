Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El servei de Rodalies es presta segons el pla alternatiu previst, amb un nou tram reobert a l'R1 i l'RG1

Torna a haver-hi circulació ferroviària entre Arenys de Mar i Blanes

Viatgers pujant a un tren de Rodalies a l'estació de Lleida

Viatgers pujant a un tren de Rodalies a l'estació de Lleida / Roger Segura

ACN

Barcelona

El servei de Rodalies es presta aquest dimecres al matí segons el pla alternatiu previst però amb la reobertura d'un nou tram. Es tracta del que va a Arenys de Mar a Blanes de l'R1 i l'RG1, que es torna a prestar en tren, segons ha informat Renfe. Així, en aquestes línies es pot anar de l'Hospitalet de Llobregat a Blanes en tren i des de Blanes a Maçanet Massanes amb servei alternatiu d'autobús. Per a la resta de línies es mantenen els trams en tren i autobús que hi havia al tancament del servei aquest dimecres.

Així, a l'R2 Nord i l'R2 Sud es preveu que tota la circulació es faci en tren, mentre que a l'R3 es manté el servei alternatiu per carretera dissenyat per l'obra de bifurcació de la línia.

A l'R4, entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia el servei està previst en tren, entre Sant Sadurní i Martorell Central, per carretera, entre Martorell Central i Terrassa-Estació del Nord servei en tren i entre Terrassa-Estació del Nord i Manresa, servei alternatiu per carretera.

A l'R7, es fa servei alternatiu per carretera derivat de les obres programades a Montcada Bifurcació.

A l'R8, hi ha servei alternatiu per carretera entre Martorell i Mollet Sant Fost on els viatgers poden continuar en els trens de l'R2Nord.

A l'R11, el servei es presta en tren entre Barcelona Sants i Caldes de Malavella, en autobús de Caldes a Girona, en tren de Girona a Figueres, i novament en autobús de Figueres a Portbou.

Pel que fa als Regionals, a l'R13 i l'R14 el tram Lleida-Vinaixa es fa en tren. De Vinaixa a Sant Vicenç de Calders a l'R13 es fa amb autobús i de Sant Vicenç de Calders a Barcelona Estació de França els usuaris poden fer ús de l'R15, l'R16, l'R17 i l'R2 sud, també en el cas de l'R14. En aquesta línia, de Sant Vicenç de Calders a la Plana Picamoixons/Vinaixa hi ha servei per carretera, així com entre aquesta parada i Reus.

A l'R15, el tram Reus-Barcelona es fa en tren i el de Reus a Riba-roja d'Ebre s'ha de cobrir amb autobús.

L'R16, l'R17 i l'RT2 ofereixen servei en tren i l'RT1 amb tens fins a Reus, i servei alternatiu per carretera fins a La Plana de Picamoixons.

Per últim, a l'RL4 hi ha servei ferroviari entre Lleida-Pirineus i Cervera i per carretera entre aquesta parada i Manresa.

TEMES

