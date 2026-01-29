Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Junts i ERC demanen a Puente dimissions pels accidents ferroviaris i la crisi general a Rodalies

Bailac diu que Puente és un ministre “dimitit ‘de facto’” a Catalunya i Pujol avisa que el país clama “Renfe fora”

L'accident de tren de Rodalies a la altura de Gelida

L'accident de tren de Rodalies a la altura de Gelida / Jordi Otix

ACN

Madrid

ERC i Junts han demanat aquest dijous dimissions al govern espanyol pels accidents ferroviaris d’Adamuz i Gelida i per la situació de “caos descomunal” i “immobilitat irrespirable” que es viu al servei de Rodalies. “Hem demanat dimissions, aquí i a Catalunya, perquè volem solucions efectives i creïbles, i de moment aquestes no arriben”, ha dit la senadora republicana Sara Bailac en una compareixença del ministre de Transports, Óscar Puente, on l’ha acusat d’estar ja “dimitit ‘de facto’”.

Per la seva banda, Eduard Pujol (Junts) ha assegurat que a Catalunya hi ha ara mateix un clam que diu “Renfe fora”. “Ministre, això va molt de debò, vostè ha de dimitir, senyor Puente, dimiteixi, això s’ha acabat”, ha asseverat.

