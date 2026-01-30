L'ANC i el Consell de la República acusen les plataformes d'usuaris de tren de "contraprogramar" la seva manifestació
Creuen que deixar fora la reivindicació independentista té com a conseqüència que "PPC i Vox s'adhereixin" a la marxa
Maria Pratdesaba (ACN)
L'ANC i el Consell de la República han acusat les plataformes d'usuaris de tren de "contraprogramar" la manifestació que van convocar pel 7 de febrer a Barcelona per denunciar la situació de Rodalies. En roda de premsa aquest divendres, el president de l'ANC, Lluís Llach, ha criticat que les entitats d'usuaris hagin triat el mateix dia per protestar contra el caos ferroviari i que vulguin fer-ho "cinc hores més tard" de la marxa convocada per l'ANC i el Consell. "Ens sembla incomprensible, perquè ben planificades es podrien retroalimentar", ha lamentat Llach. També ha afirmat que no incorporar la reivindicació independentista té com a conseqüència que "PPC i Vox s'hi adhereixin". "I això sí que és un problema", ha advertit.
El president de l'ANC ha insistit que "ningú els pot demanar" que desconvoquin la seva manifestació i que s'adhereixin a una altra convocatòria feta "quatre dies més tard" i que "deixa fora el debat de fons" - en referència a la reivindicació independentista- . "Si la unitat exigeix excloure parlar d'independència, llavors no és una unitat plena", ha reivindicat Llach.
Ambdues entitats han negat que hi hagi hagut "vetos" per part de les plataformes d'usuaris, però han retret que la mobilització de la tarda no incorpori la reivindicació independentista. "La veritat és que no anar a l'arrel del problema porta al fet que PPC i Vox s'adhereixin a la protesta, I això sí que ho veiem com un problema", ha recriminat Llach, que ha dit que "mantenen el diàleg" obert amb les entitats d'usuaris per trobar una "solució".
Les declaracions de Llach arriben poc després que les plataformes d'usuaris hagin dit que "no permetran" que partits com el PP, "responsables d'anys de desinversions" a Catalunya, "instrumentalitzin i intentin parasitar" una manifestació que volen que sigui unitària, transversal i de país. En un comunicat a la xarxa social 'X', els convocants van assegurar que amb la marxa volen denunciar el deteriorament de la xarxa, però que també pretenen "assenyalar els culpables". "Aquests, en cap cas són benvinguts a la mobilització", van indicar.
Preguntat per la posició d'Òmnium, que ja ha dit que s'adhereix a les dues marxes, Llach ha admès les "divergències" existents entre ambdues entitats des de l'inici de la legislatura i els ha retret la seva adhesió al Pacte Nacional per la Llengua. Ara bé, Llach ha indicat que "hi ha molta feina per fer i molt poc temps per discutir" i que a partir del dia 7 "faran el que sigui" perquè les entitats independentistes "treballin juntes".
Sobre la manifestació del 7 de febrer, Llach ha concretat que la marxa finalment sortirà des del monument a Rafael Casanova, a la ronda de Sant Pere de Barcelona– i no des d'Arc de Triomf, com s'havia dit inicialment- i que anirà a fins a la plaça de Sant Jaume, passant per la plaça d'Urquinaona. Tindrà lloc a les 12 del migdia i posarà el focus en el "col·lapse de la xarxa ferroviària", fruit dels anys de desinversió de l'Estat, segons han denunciat ambdues entitats.
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- «El millor per tenir una bona vida és ser bona persona»