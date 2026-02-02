Catalunya vol eliminar la veda del senglar i permetre la caça tot l’any
El Govern estudia com flexibilitzar les restriccions per permetre les captures també a la primavera
Guillem Costa
Catalunya està ultimant un canvi rellevant en la gestió del porc senglar. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació planteja que la caça d’aquesta espècie es pugui dur a terme durant tot l’any, fins i tot a la primavera, segons ha pogut confirmar El Periódico.
En plena expansió de la pesta porcina africana (PPA) pels voltants de Cerdanyola del Vallès, el Govern va anunciar la intenció de reduir a la meitat la població de senglars de Catalunya. En aquell moment, l’Executiu català va explicar que posarien en marxa diverses mesures per augmentar el nombre d’exemplars capturats.
Setmanes més tard, es va crear la Taula del Senglar per abordar la qüestió amb tots els agents implicats. En aquesta primera trobada, els científics van exigir al Govern censos precisos abans de començar a reduir la densitat de senglars, ja que en molts territoris no hi ha superpoblacions. «La Taula del Senglar no dona fruits directes, però tots els grups d’interès tenen en marxa diverses línies de treball que es veuran en els pròxims mesos», detalla a aquest diari Jaume Minguell, director general de Boscos i Gestió del Medi.
Ara el període de caça és del 7 de setembre al 29 de març, hi ha veda total de l’1 d’abril al 30 de juny, i excepcions de l’1 de juliol al 6 de setembre.
No obstant això, mentre aquest punt de trobada continua en marxa, la Generalitat proposa eliminar els mesos de veda completa, de l’1 d’abril al 30 de juny. Fins ara, el calendari es dividia en tres trams: el període normal de caça (del 7 de setembre al 29 de març), el temps de prohibició (de l’1 d’abril al 30 de juny) i l’època de permís en cas de danys agrícoles i amb comunicació prèvia (de l’1 de juliol al 6 de setembre).
Utilitzar el mètode de l’aguait i no les batudes
La idea és modificar el segon d’aquests trams i substituir la veda total per una finestra de control amb certes limitacions. «Es permetria actuar només en cas de danys i únicament amb el mètode de l’aguait o espera, un sistema més selectiu que no permet entrar al bosc per fer batudes», precisa Minguell. D’aquesta manera, no hi hauria cap mes completament tancat a la caça del senglar, tot i que sí que hi hauria restriccions a la primavera, com ja passa amb el cabirol.
Mentre que les batudes habituals impliquen moviment, gossos, soroll i una pressió àmplia sobre grans superfícies forestals, la caça a l’aguait (o espera) consisteix a romandre quiet i ocult en un lloc fix durant hores, esperant que l’animal aparegui de forma natural, normalment a última hora de la tarda o de nit, fent un tir selectiu.
A la primavera, quan moltes aus estan en plena època de cria i qualsevol sobresalt pot provocar l’abandonament de nius, aquesta modalitat tendeix a generar menys molèsties generalitzades en evitar persecucions i espants continus de fauna. També pot ser menys perillosa per a animals no objectiu perquè minimitza corredisses, atropellaments, estrès i desplaçaments forçats. Tanmateix, perquè sigui realment selectiva i segura, requereix planificació, identificació clara de l’objectiu, distàncies responsables i respecte estricte de les vedes.
Tornar a les xifres del 2010
Aquest canvi en el calendari té com a objectiu final rebaixar la població de senglars i tornar a densitats similars a les del 2010, situades entorn de 2,5 a 4 animals per quilòmetre quadrat. La fulla de ruta preveu que la pressió cinegètica s’adapti a cada territori: «En algunes zones n’hi haurà prou amb captures puntuals, mentre que en d’altres caldran objectius elevats per acostar-se a la densitat mitjana desitjada».
També es planteja una revisió d’ofici dels plans cinegètics per incorporar un valor numèric clar i establir objectius variables cada any, ajustats a l’evolució del conflicte. Tot i això, Josep Maria López, subdirector de Caça, adverteix que la caça pot reduir la població, però si no s’actua sobre els factors que sostenen la reproducció i la disponibilitat de recursos, l’equilibri es recupera: «És important alterar altres factors que afecten la natalitat». D’aquesta manera, es combinarà el calendari ampliat amb accions estructurals que disminueixin la capacitat del senglar per alimentar-se.
Solucions àgils
Tot i així, Minguell explica que la caça ja està «organitzada» i defensa que és més «fàcil» aplicar modificacions d’objectius i canviar la temporada que desenvolupar tota aquesta feina preventiva, que requerirà més temps. «Aquest tipus de mesures requeriran uns mesos, encara que són igualment importants», subratlla.
En canvi, les propostes d’augmentar objectius de captures i d’ampliar la temporada van sortir del consell de caça extraordinari de les últimes setmanes. «Es tracta de solucions més àgils i les conseqüències de les quals es podran comprovar més aviat», diu Minguell.
En paral·lel, el Govern té el repte de presentar abans del 30 de juny un projecte per a una nova Llei de Caça, una demanda que el sector reclama des de fa anys.
Per als caçadors, la modificació del calendari tindrà conseqüències immediates. Fonts de la Federació Catalana de Caça consultades per aquest diari asseguren veure la novetat amb bons ulls, però volen veure com es concreta exactament.
Quan el canvi entri en vigor, la caça del senglar estarà permesa durant tot l’any, tot i que es distingirà el tram sensible de la primavera, quan només es podrà actuar davant l’existència de danys agrícoles i a través de mètodes selectius. «Apostem per una gestió quirúrgica que ens permeti continuar controlant les poblacions també en aquesta època de l’any», conclou Minguell.
