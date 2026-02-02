Les Policies Locals comencen una campanya per vetllar per la seguretat dels vianants
Des d'avui dilluns i fins diumenge es farà una campanya preventiva específica per reforçar la seguretat dels vianants als entorns urbans
Del dilluns 2 al diumenge 8 de febrer, el Servei Català de Trànsit, en coordinació amb diverses Policies Locals de Catalunya, duen a terme una campanya preventiva específica per reforçar la seguretat dels vianants als entorns urbans. L’objectiu és posar el focus en aquells comportaments que, tant per part de conductors com de vianants, poden generar situacions de risc en espais en què la convivència viària és especialment sensible.
Aquesta actuació conjunta pretén reduir les conductes que comprometen la seguretat de les persones que es desplacen a peu. Per una banda, es farà especial incidència en infraccions de conducció que posen en perill els vianants, com ara no respectar semàfors en vermell, no aturar-se correctament en passos de vianants o circular a velocitats inadequades en zones pacificades. Paral·lelament, la campanya també té per objectiu corregir comportaments no reglamentaris dels mateixos vianants, com poden ser els encreuaments fora dels passos habilitats o la irrupció a la calçada sense garantir que la maniobra és segura.
En la darrera edició d’aquesta campanya coordinada, realitzada l’any passat en el mateix període, es van interposar 1.975 denúncies, de les quals 868 van correspondre a conductes antireglamentàries de vianants, 648 per no respectar semàfors i 459 per no aturar-se davant dels passos de vianants.
Cal remarcar que l’any passat 29 vianants van perdre la vida a Catalunya, dos més que l’any 2024. D’aquestes víctimes, 17 accidents mortals van tenir lloc en zona urbana i 12 en vies interurbanes, fet que demostra que el risc és present tant dins de les ciutats com a les carreteres. Aquest increment reforça la necessitat d’impulsar campanyes de sensibilització i controls preventius que ajudin a reduir la vulnerabilitat d’aquest col·lectiu.
Amb aquesta campanya, el Servei Català de Trànsit i les policies locals volen fomentar una mobilitat més segura, respectuosa i responsable, recordant que la protecció dels vianants és una prioritat i una responsabilitat compartida.
