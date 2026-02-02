Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys

L'accident va deixar dos ferits greus i dos menors en estat menys greu

Estat en què va quedar un dels vehicles implicats en l'accident

Estat en què va quedar un dels vehicles implicats en l'accident / ACN

Eduard Font Badia

Manresa

La víctima mortal de l'accident de la C-14 a Artesa de Segre (Noguera) va ser un veí de Viladecans de 38 anys, que responia a les inicials d'A.C.L.  A més a més, hi va haver dues persones ferides greus i dos menors ferits menys greus que els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han traslladat, a tots quatre, a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

L'accident va ser una col·lisió frontal entre dos turismes i la víctima era el conductor d’un dels dos vehicles. Els serveis d'emergències van rebre l'avís de l'accident a les 18.28 hores i van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, set unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques i deu dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van haver d'excarcerar els ocupants atrapats. Els fets han passat al punt quilomètric 102 de la C-14, al terme d'Artesa de Segre.

