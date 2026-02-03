Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alba Camps substitueix Tània Verge després de deixar l'escó al Parlament

Tornarà al Parlament després que la Junta Electoral Central hagi expedit les seves credencials

Tània Verge (a l'esquerra) i Alba Camps (a la dreta) en dues imatges d'arxiu

Tània Verge (a l'esquerra) i Alba Camps (a la dreta) en dues imatges d'arxiu

Europa Press

Barcelona

L'exdiputada berguedana Alba Camps tornarà a ocupar un escó a la cambra catalana ja que substituirà la ja exdiputada al Parlament i exconsellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que va anunciar que deixava l'acta per tornar a la vida acadèmica i activista.

En un comunicat aquest dimarts, els republicans expliquen que Camps és la següent en la llista d'ERC per Barcelona, i tornarà al Parlament després que la Junta Electoral Central hagi expedit les seves credencials. Camps també va ser candidata a secretària general del partit amb Nova Esquerra Nacional (NEN) i és crítica amb l'actual direcció d'Oriol Junqueras.

També va ser delegada de la Generalitat a la Catalunya Central, i el 2015 va ser regidora de l'Ajuntament de Puig-reig, i va formar part de l'executiva comarcal d'ERC al Berguedà i la regional de la Catalunya Central.

Durant la seva etapa com a diputada a la cambra catalana, va ser membre de l'executiva nacional del partit, primer com a secretària de Política Municipal i Projectes Transversals i després com a secretària de Governança Republicana.

