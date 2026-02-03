Caos ferroviari
La Generalitat exigeix més «responsabilitats» a Adif i demana al Govern central que solucioni ja la crisi a Rodalies: «El servei és lamentable»
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, demana al secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, que s’instal·li «permanentment» a Catalunya fins que es resolgui el funcionament dels trens
L’Executiu admet que, si el caos als trens s’allarga, haurà de prorrogar la gratuïtat dels abonaments
Sara González
Rodalies continua sent un maldecap a Catalunya. El caos dels trens continua posant en qüestió la mobilitat dues setmanes després de l’accident de Gelida, un escenari que ha portat el Govern a apujar els decibels de la seva exigència al Govern de Pedro Sánchez i a demanar més «responsabilitats» a Adif. «La situació s’ha de resoldre, no es pot permetre durant més temps. El servei és lamentable, pitjor del que ens havíem imaginat», ha etzibat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha revelat que ha reclamat al secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, que s’instal·li «permanentment a Catalunya» fins que es resolgui la crisi per garantir «una veu única» que garanteixi la coordinació entre Renfe i Adif.
A la Generalitat l’ha indignat que fa una setmana anunciés que dilluns d’aquesta setmanaes recuperaria «la normalitat» a Rodalies i que això no hagi passat, perquè Adif continua actuant en una desena de punts que s’estan cobrint amb un servei alternatiu per carretera fins que se’n garanteixi la seguretat. Si es va dir, ha al·legat la consellera, és perquè la informació que li havien traslladat era aquesta. I, de nou, no s’ha complert amb la realitat.
És per això que l’Executiu ha decidit donar un altre cop sobre la taula després que la setmana passada forcés dos cessaments a Adif i Renfe. «Vam donar un vot de confiança a Adif, Renfe i el Ministeri de Transports», ha admès Paneque, donant a entendre que aquesta «confiança» s’ha esquerdat. La consellera ha traslladat que la situació és insostenible per als viatgers i que cal «estabilitzar» – ha evitat el concepte «normalitzar»– la xarxa ferroviària en el mínim temps possible.
El nivell de «preocupació» del ministeri
Amb aquesta missió, Santano s’instal·larà a Barcelona sense data de tornada a Madrid per «facilitar la interlocució directa» amb la Generalitat, cosa que deixa al descobert la falta de coordinació entre els diferents actors que tenen a les seves mans el restabliment del servei ferroviari. Fonts socialistes estatals, como va explicar EL PERIÓDICO, es refereixen ja a «conflicte» entre el ministeri d’Óscar Puente amb l’Executiu català pel castigat servei de Rodalies.
A més de tornar a assenyalar la desinversió estructural, Panequeha denunciat la «falta de manteniment preventiu flagrant» i ha criticat veladament que el Ministeri de Transports no hagi demostrat prou «preocupació» per la situació a Catalunya, motiu pel qual requereixen la presència de Santano. Al ministre Puente l’ha exculpat amb l’argument que la seva presència a Madrid és «necessària» per al Consell de Ministres i per atendre les compareixences previstes al Congrés.
Però això no treu que la consellera hagi tornat a demanar que s’assumeixin més «responsabilitats» a Adif, ara per les dues noves caigudes del centre de controlque aquest matí a primera hora han tornat a paralitzar els trens a Catalunya. «Volem saber la responsabilitat del proveïdor i dels operadors del centre de control», ha advertit després que la setmana passada es donés per resolta la fallada del sistema. També es continuen tramitant els expedients oberts tant a Renfe com a Adif pel caos de les últimes dues setmanes.
Responsabilitats compartides
Malgrat que la consellera ha mirat de posar en valor el «desplegament inèdit» de recursos econòmics, tècnics i humans per aconseguir estabilitzar la xarxa ferroviària, també ha deixat caure que aquest és el que hauria d’haver existit amb caràcter «estructural» al llarg dels últims anys per mantenir el servei. Ara, ha remarcat, la prioritat ha de ser que els trens circulin en temps i forma amb seguretat, però ha fet una crida a tots els grups parlamentaris a arremangar-se en l’«acord de país» que el Govern vol teixir perquè cap altre govern es trobi en el futur amb aquesta situació. «Tothom té part de responsabilitat», ha assegurat mirant tant Madrid com els partits que han governat a Catalunya.
Una vegada més, ha reafirmat que no pensa deixar el càrrec, com li exigeixen la majoria dels partits de l’oposició, mentre ha «redoblat la confiança» en tot el seu equip de la conselleria. «Estic treballant nit i dia i deixant-me la pell per resoldre aquesta situació», ha posat èmfasi, a més de defensar que està reunint-se amb totes les parts diàriament, també amb les plataformes d’usuaris, per donar tota la informació de què disposa. Com ja va dir la setmana passada, el full de ruta de més inversió i de la nova governança amb el traspàs del servei a la Generalitat és la via que cal accelerar.
Estic treballant nit i dia i deixant-me la pell per resoldre aquesta situació
Quant a la gratuïtat dels abonaments, el Govern no descarta que s’hagi de prolongar més enllà del mes promès, cosa que es decidirà en funció de quan es restableixi la circulació dels trens amb normalitat. Aquest dissabte, la manifestació convocada per les plataformes d’usuaris serà un termòmetre del malestar ciutadà. Cap representant de l’Executiu té previst afegir-se a la protesta, tot i que asseguren entendre la seva «intranquil·litat» i «enuig». Una angoixa que impregna també en aquests moments el Govern de Salvador Illa, que continua sense veure la llum al final del túnel amb els trens mentre es disposa a obrir la negociació de pressupostos amb ERC i els Comuns.
