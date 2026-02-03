Òscar Playà, nou director de Rodalies de Catalunya: “Aplicarem allò que ens ha funcionat al metro i a Ferrocarrils”
El santvicentí, flamant director del malmès servei ferroviari, es fixa en el manteniment de la infraestructura i la incorporació de nous trens per millorar Rodalies, però demana temps per “aterrar”.
Tres setmanes després de ser nomenat conseller delegat de la nova empresa mixta de Rodalies de Catalunya, el santvicentí Òscar Playà ha parlat per primera vegada del servei ferroviari en una entrevista aquest dimarts a Catalunya Ràdio. Només una hora després que el centre de control d’Adif hagi fallat per tercera vegada en només una setmana i hagi deixat sense trens els usuaris, obligats a fer una autèntica gimcana per desplaçar-se, el responsable ha donat les primeres pistes sobre com organitzarà la seva feina.
“Encara no m’he incorporat, estic aterrant”, ha afirmat Playà, que ha subratllat que la seva prioritat serà “intentar millorar el servei”. El nou director de Rodalies de Catalunya, nomenat oficialment dilluns, ha reconegut que “no és un encàrrec fàcil” i que s’enfronta a “un repte important” després de la seva etapa al capdavant del metro, però ha defensat que “hi ha coses que es poden extrapolar” d’aquella experiència i també de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). “Coses que ja es fan al metro i a FGC i que es poden implementar a Rodalies”, ha dit.
Seure cada dia amb Adif
En la mateixa entrevista, Playà ha insistit que la millora del servei passa necessàriament pel treball conjunt amb els actuals gestors ferroviaris, tant de la infraestructura com de l’operativa. “Treballarem de la mà amb Adif i Renfe per millorar-lo”, ha afirmat, i ha remarcat que un dels grans reptes seran els “fluxos de comunicació”. “Cal treballar conjuntament, és un dels reptes, seure cada dia amb Adif”, ha resumit, tot i que ha defensat que el gestor de les infraestructures ferroviàries “està treballant molt intensament aquests dies”.
En relació amb les reiterades incidències, les últimes aquest mateix dimarts, Playà ha assenyalat directament l’estat de la xarxa. “La infraestructura i els trens són antics”, ha dit, i ha apuntat la necessitat de “fer un salt en el manteniment”. Segons ha explicat, hi ha “projectes de remodelació de la infraestructura que estan afectant la mobilitat”, que “són llargs en el temps”, “costen diners” i “afecten el servei”, però que són imprescindibles.
Gestió propera a l’usuari
El nou conseller delegat de l’empresa mixta, constituïda fa només tres setmanes, ha identificat dos pilars bàsics per recuperar el servei: “els processos de manteniment” i “la informació i atenció a l’usuari”. “La confiança es guanyarà quan el sistema funcioni”, ha afirmat, i ha afegit que aquests àmbits són “un dels pilars bàsics per donar millor servei”. En aquest sentit, ha avançat que “extrapolarem allò que ens ha funcionat al metro a Rodalies, també en informació”, amb una “gestió propera al territori i a les persones”.
Playà ha explicat que la seva primera fase serà d’anàlisi interna. “Primer aterraré, visualitzaré com està el tema”, ha dit, destacant que “la gent de Renfe són molt bons professionals”. “Vull veure l’organització de Renfe a Catalunya, conèixer, analitzar, veure si cal millorar la comunicació”, ha assenyalat, reconeixent que “hi ha feina a fer en molts àmbits” i que serà necessari “millorar processos”.
Sense concreció a la R1
Sobre la nova empresa mixta, Playà ha defensat que el seu doble nomenament com a conseller delegat i director de Rodalies és una “posició natural”. Ha recordat que l’empresa “no pot operar perquè no té certificacions ni permisos”, tot i que “ja s’ha treballat per tenir-los tan aviat com sigui possible”. “Crec natural que porti el barret del dia a dia de Rodalies”, ha afirmat, en el que ha qualificat de “traspàs natural” que “servirà perquè tinguem un servei millor del que tenim”.
El responsable de Rodalies ha assenyalat que “tenir el doble càrrec facilitarà el procés” i permetrà “accelerar el calendari”, tot i que ha evitat pronunciar-se sobre els terminis. “Una operadora no pot operar si no té els permisos”, ha recordat, i ha evitat concretar si aquest mateix any es podran assumir les competències de la R1.
En qualsevol cas, Playà ha assegurat que “s’està fent tot el possible per recuperar el servei de Rodalies tan aviat com sigui possible” i ha promès que “no allargarem en el temps les mesures”. “Necessito temps i situar-me on podem treballar”, ha conclòs, tot remarcant que “el que es pugui implementar el més ràpid possible, es farà”.
