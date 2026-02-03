Ple de la setmana que ve
El Parlament demanarà la dimissió de Paneque pel caos de Rodalies
Tota l’oposició, menys els Comuns, ja ha anunciat el seu vot a favor que la consellera sigui reprovada i cessada
Quim Bertomeu
La setmana que ve el Parlament demanarà formalment la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, pel caos de Rodalies. Ho farà a través de quatre mocions que han presentat Junts, ERC, el PP i la CUP, que tindran prou vots per prosperar. Tota l’oposició, menys els Comuns, ja ha anunciat el seu vot a favor de demanar la dimissió, cosa que permet anticipar que les mocions tiraran endavant en aquells punts en els quals es reprovi la gestió del Govern.
La petició de dimissió de Paneque no té efectes vinculants. És a dir, l’únic que pot prendre la decisió de cessar-la o no és el president Salvador Illa, però un pronunciament així de la Cambra afegeix pressió en contra de la consellera. A més, no és la primera vegada que el Parlament es pronuncia en contra de la gestió del departament de Territori. Paneque ja va ser reprovada el març de l’any passat també per la gestió dels trens. En el ple de la setmana que ve la Cambra també reclamarà la dimissió del ministre de Transports, Óscar Puente, i dels màxims dirigents de Renfe i Adif.
Aquest dimarts diversos partits han desfilat per la sala de premsa del Parlament i la qüestió de Rodalies ha tornat a centrar la majoria d’intervencions. Les crítiques de l’oposició ja no se centren només en el mal funcionament dels trens, que aquest dimarts han tornat a fallar, sinó sobretot en l’incompliment reiterat de les promeses de la Generalitat que el servei tornarà a la normalitat al més aviat possible. Culpen Paneque d’aquestes promeses incomplertes.
No està fent el que toca. Han fet molts anuncis i no ha garantit la tornada de la mobilitat
El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, ha defensat que la consellera «no està a l’altura del càrrec i ha de dimitir una vegada per totes». El mateix ha demanat el portaveu de Vox, Joan Garriga: «Rodalies és com una sèrie de Netflix de ciència-ficció. El problema és que és la pura realitat», ha lamentat Garriga. La petició de dimissió més sonora és la d’ERC, ja que els republicans són socis del Govern al Parlament. La seva portaveu parlamentària, Ester Capella, ha explicat així el motiu: «No està fent el que toca. Han fet molts anuncis i no ha garantit la tornada de la mobilitat».
Plena confiança i total suport a la consellera
A falta de conèixer la posició dels Comuns, ara mateix l’única defensa que té Paneque a la Cambra és la del seu propi partit, el PSC. Són 42 escons de 135. La seva portaveu a la Cambra, Elena Díaz, ha dit que la consellera té «la plena confiança i tot el suport» del grup parlamentari socialista. El seu argument de la situació de Rodalies és fruit d’una «desinversió estructural» i no de la gestió que ha fet la consellera l’any que porta en el càrrec.
Disparitat en les solucions
Malgrat que tota l’oposició està unida entorn de la petició de dimissió de Paneque, difereix en les solucions per millorar el servei de Rodalies. ERC defensa el traspàs integral de la gestió de Rodalies a la Generalitat que està negociant amb el Govern, però Junts i la CUP consideren que no s’està fent de manera correcta. El partit de Puigdemont, per exemple, considera que la gestió dels trens hauria de passar a Ferrocarrils de la Generalitat, una solució que els republicans consideren que és inviable.
Mentrestant, partits com el PP i Vox s’oposen rotundament a qualsevol tipus de traspàs per considerar que no millorarà en absolut la situació que la gestió passi a mans de la Generalitat, i exigeixen que la titularitat continuï sent cent per cent estatal. Per Garriga, la solució passa per un «canvi radical de polítiques», tot i que, almenys aquest dimarts, no les ha detallat.
