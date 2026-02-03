Retards generalitzats a la xarxa de trens de Rodalies amb demores que poden superar una hora
La circulació està afectada a tot Catalunya, hores després de les incidències al centre de control de trànsit d’Adif
ACN
La xarxa de trens de Rodalies pateix retards generalitzats amb demores que poden superar els 60 minuts. La circulació està afectada a tot Catalunya, hores després de les incidències al Centre de Trànsit Centralitzat (CTC) d’Adif que han obligat a aturar dues vegades el pas dels trens. Les línies que arrosseguen demores més elevades són l’R11 entre Barcelona i Portbou, l’R16 I l’R17 entre Barcelona i Tortosa i entre Barcelona i Salou-Portaventura, l’RG1 entre Maçanet-Massanes i Portbou, amb retards més enllà de l'hora. A l’R1, l’R2 i l’R4, els trens passen de mitjana més de 30 minuts més tard de l’horari programat.
Segons ha informat Renfe, a l’R1 es registren demores de 30 minuts en els trams on hi ha circulació, entre l’Hospitalet i Mataró i entre Mataró i Blanes. Entre Blanes i Maçanet-Massanes, el trajecte s’efectua amb bus.
A l’R2 sud els retards són de 40 minuts de mitjana i la circulació està limitada a dos trens per hora i sentit. Els trens amb origen i destinació Sant Vicenç efectuaran parada a totes les estacions. A l’R2 nord les demores són de més de 30 minuts.
A l’R4 es registren retards de més de 30 minuts en el tram més llarg en servei, entre Martorell i Terrassa. Entre Sant Vicenç de Calders i Sants Sadurní d’Anoia la circulació es fa amb limitacions de velocitat que també provoquen demores. L’R4 és la que passa per Gelida, on hi va haver l’accident ferroviari mortal del 20 de gener. Es manté el servei de busos entre Sant Sadurní i Martorell i entre Terrassa i Manresa.
L’R8 no presta servei de tren per la incidència al túnel de Rubí que també ha provocat una aturada del trànsit de mercaderies i s’ofereix servei alternatiu de bus entre Martorell i Mollet-Sant Fost. L’R3 i l’R7 continuen tallades amb un pla de transport alternatiu per carretera.
Pel que fa a les línies que passen per Girona, a l’R11 les demores poden superar els 60 minuts entre Barcelona i Portbou. Entre Figueres i Portbou el servei es fa amb un bus. A l’RG1 les demores s’eleven a una hora entre Maçanet-Massanes i Portbou. Entre l’Hospitalet i Blanes hi ha servei amb dos trens per hora i sentit. La resta de trams de la línia es cobreixen amb autobús.
En el cas dels combois cap al sud, l’R16 i l’R17 arrosseguen més d’una hora de demora i l’R15 presenta retards de 30 minuts de mitjana entre Barcelona i Reus. Entre Reus i Riba-roja d’Ebre hi ha un pla de transport alternatiu per carretera.
Pel que fa a les línies de Lleida, l'RL4 manté el servei ferroviari entre Lleida i Cervera amb limitacions de velocitat que provoquen demores. El servei es presta entre Lleida i Terrassa Estació del Nord en autobús.
A l'R13 i l'R14, el servei es presta en tren entre Lleida i Vinaixa amb limitacions de velocitat, mentre que a partir d’aquest punt els viatgers continuen el trajecte en bus fins a Sant Vicenç de Calders, en el cas de l'R13, i fins a Reus, en el de l'R14.
A l'RT1, hi ha servei ferroviari per alguns trens, mentre que per a d'altres el servei fins a la Plana Picamoixons es fa amb autobusos.
