El secretari d'Estat de Transports s'instal·la a Barcelona fins que es resolguin els problemes a Rodalies
Santano allargarà l'estada a Catalunya "sense data concreta" per facilitar la interlocució directa amb el Govern
ACN
El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, s'instal·larà a Barcelona fins que es resolguin els problemes de Rodalies, segons han confirmat aquest dimarts fonts del ministeri de Transports. L'estada de Santano a Catalunya s'allargarà "sense data concreta" i "fins que el servei es recuperi amb normalitat". L'objectiu és estar "sobre el terreny" i mantenir una "interlocució directa amb la Generalitat. Santano tindrà el despatx a la delegació del govern espanyol a Catalunya "amb la mirada posada en l'estabilització del servei". Segons l'executiu espanyol, "l'únic objectiu és millorar la vida dels catalans". El secretari d'Estat viatjarà a la capital catalana aquest dimarts a les 15.00 hores.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”