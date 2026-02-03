Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El secretari d'Estat de Transports s'instal·la a Barcelona fins que es resolguin els problemes a Rodalies

Santano allargarà l'estada a Catalunya "sense data concreta" per facilitar la interlocució directa amb el Govern

José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, en una entrevista

José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, en una entrevista / Sara Soteras / Norma Vidal / ACN

ACN

El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, s'instal·larà a Barcelona fins que es resolguin els problemes de Rodalies, segons han confirmat aquest dimarts fonts del ministeri de Transports. L'estada de Santano a Catalunya s'allargarà "sense data concreta" i "fins que el servei es recuperi amb normalitat". L'objectiu és estar "sobre el terreny" i mantenir una "interlocució directa amb la Generalitat. Santano tindrà el despatx a la delegació del govern espanyol a Catalunya "amb la mirada posada en l'estabilització del servei". Segons l'executiu espanyol, "l'únic objectiu és millorar la vida dels catalans". El secretari d'Estat viatjarà a la capital catalana aquest dimarts a les 15.00 hores.

