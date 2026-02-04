Adif ha detectat fins ara 648 punts que cal inspeccionar a la xarxa de Rodalies de Catalunya
La gestora pública d'infraestructures ferroviàries ha destinat més de 400 tècnics a les revisions
ACN
- Adif ha detectat fins ara 648 punts que cal inspeccionar a la xarxa de Rodalies de Catalunya en trinxeres, talussos, túnels, ponts, plataforma, via i altres estructures. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho han constatat en una reunió que han mantingut aquest dimecres a la tarda. Més de 400 tècnics sota la direcció de la gestora pública de les infraestructures ferroviàries es dediquen a fer les revisions, que presten atenció especial a les línies amb trams pròxims a la costa i que discorren per zones amb més presència de trinxeres o talussos. Actualment, s'han completat més de 500 inspeccions tècniques detallades, de les quals més del 60% tenen informe tècnic.
Per a aquests reconeixements es destinen més de 50 tècnics, que se sumen a l'operatiu desplegat. Aquests tècnics fan inspeccions visuals a peu de camp o recorreguts amb tren. A més, les dues administracions subratllen que s'està reforçant un programa de vigilància contínua que permet comunicar de manera immediata l'existència de riscos potencials i adoptar les mesures tècniques necessàries de prevenció.
Aquestes inspeccions s'han anat actualitzant i adaptant a cada moment a les necessitats d'execució d'actuacions d'emergència, detectant més punts en els quals es requereixen obres. Avui dia s'actua en 31 punts de la xarxa que consisteixen fonamentalment en la protecció de trinxeres i talussos així com operacions de condicionament de via.
A més, en aquests reconeixements s'identifiquen els punts en els quals sigui necessari reduir la velocitat i suprimir aquelles limitacions temporals de velocitat en els quals les condicions de la infraestructura ho permeten. Perquè el servei ferroviari es presti en aquestes línies, Adif emet un certificat d'operativitat que ha de ser ratificat per la Direcció General de Seguretat en la Circulació.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar