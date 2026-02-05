Estudi del CEO
Enquesta CEO: Els catalans suspenien Rodalies i aprovaven el Govern abans de la crisi dels trens
Els ciutadans aposten per la sanitat pública, però la meitat dels joves creu que la privada funciona millor
DIRECTE | Última hora de Rodalies a Catalunya, avui en directe
Jose Rico
Els catalans suspenen Rodalies per segon any consecutiu en l'enquesta anual de valoració del Govern i de les polítiques públiques del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), publicada aquest dijous. La ciutadania li atorga un 4,2 sobre 10, tres dècimes menys que l'any passat i lluny de l'aprovat dels dos anys anteriors. La mostra, de 3.242 persones, es va recollir entre l'octubre i el desembre passat, abans de l'accident de Gelida i de les dues setmanes d'interrupcions en el servei. El 55% d'enquestats creu que la Generalitat és qui n'ha de millorar el servei, mentre que el 41% opina que és responsabilitat del govern espanyol. D'altra banda, els ciutadans aposten per la sanitat pública, excepte els joves, que creuen que la privada funciona millor.
Rodalies registra la nota més baixa no només entre els mitjans de transport, sinó entre tots els serveis inclosos a l'enquesta. El grau de satisfacció mitjà d'aquest servei és de 4,2 sobre 10, una nota que se situa per sota del 4,5 de l'any passat i el 5,2 de l'anterior –i la puntuació d'aquest estudi és anterior al caos ferroviari de les últimes setmanes–. Rodalies és l'únic transport que no arriba a l'aprovat, en un rànquing que encapçala Ferrocarrils de la Generalitat (7,6), seguit dels AVE, Avant i Llarga Distància, i el metro (tots dos amb un 7,4). Els autobusos urbans (6,9) i interurbans (6,6) s'apropen al notable, mentre que els regionals de Renfe se situen en el 5,5.
Treballadors i estudiants atorguen un 3,3 sobre 10 a Rodalies
Rodalies s'endú un suspens entre totes les franges d'edat i entre els simpatitzants de tots els partits –en especial, dels de la CUP, amb un 2,1–, excepte els del PP (6,2) i el PSC (5,2). Els usuaris valoren per sota del 5 del servei sigui l'objectiu que sigui el seu viatge, tant per gestions personals (4,7), com per lleure i compres (4,4) o, en especial, per feina i estudis (3,3). FGC li més que dobla la nota entre els passatgers que el fan servir per les rutines laborals o d'estudi, arribant al 8 sobre 10.
Més de sis de cada deu ciutadans fan servir Rodalies, un percentatge només superat pels usuaris del suburbà de Barcelona, dos terços del total, i pels passatgers dels autobusos urbans, que arriben a tres quartes parts de la població.
Segons l'enquesta, la majoria dels catalans creuen que la Generalitat és qui té la responsabilitat per millorar la gestió dels trens de Rodalies, mentre que quatre de cada deu creu que hauria de recaure en el govern espanyol –aquestes proporcions es mantenen entre els simpatitzants de tots els partits excepte entre els de Junts i la CUP, que s'inclinen més per assenyalar a Madrid.
Els simpatitzants de tots els partits aproven Illa menys Vox, CUP i Aliança
D'altra banda, la mostra anual sobre polítiques públiques del Govern reflecteix que més catalans creuen que l'educació i la sanitat funcionen millors si són públiques (40 i 49%, respectivament), que aquells qui aposten per la privada (26 i 29%). En el cas de l'ensenyament, les opinions són transversals en totes les franges d'edat i només entre els votants més ancorats a la dreta s'aposta per la privada. En el cas de la sanitat, però, com més jove és la persona, més creu que el sistema funciona millor si és de gestió privada. Entre els majors de 64 anys ho creu el 21% de la població, però entre els de 16 a 24 anys, ho creu el 47%.
Segons l'enquesta, el Govern rep una puntuació en general de 5,1 sobre 10 punts, la primera vegada que supera el 5 des de l'inici d'aquest format d'enquesta anual, el 2022. L'executiu encapçalat per Salvador Illa rep l'aprovat dels simpatitzants de tots els partits –en especial, del PSC, amb un 6,5– excepte de Vox, CUP i Aliança. En conjunt, el 64% de la gent n'aprova la gestió, amb uns percentatges que ronden el 80% entre els propers a comuns, PSC i ERC, i el 60% entre els de Junts i PP, amb suspensos per part de la resta.
Suspens del Govern en lluita contra la pobresa i en seguretat
Entre diversos temes seleccionats pel CEO, el Govern aprova en promoció de la cultura i la llengua catalana (5,5, però amb un retrocés respecte als anys anteriors), en sanitat pública (5,2), ensenyament (5,1), i transport públic i infraestructures (5). Els suspensos més grans són per la lluita contra la pobresa i l'exclusió (4,4) i per les polítiques de seguretat (4,3).
Pel que fa als serveis que ofereix l'administració, l'ensenyament concertat és el que rep millor nota (7,6), per davant del públic (6,8), els hospitals públics (6,8) o els Mossos d'Esquadra (6,8), mentre que l'administració de justícia tanca el rànquing tot i aprovar (5,3).
Qui també passa del 5 són els governs municipals (5,3), una nota a què no arriba ni la Comissió Europea (4,4) ni el govern espanyol (4,4). Vox i Aliança són els únics que suspenen els ajuntaments, mentre que només PSC i comuns aproven el govern espanyol. Els enquestats també creuen majoritàriament que la situació tant política com econòmica és dolenta, i en especial donen aquest punt de vista els votants de CUP, Vox i Aliança, a banda dels joves, especialment crítics amb la política.
Més gent favorable a pujar impostos que no a abaixar-los
Pel que fa als impostos, el 53% de la ciutadania aposta per a mantenir-los, mentre que el 27% per incrementar-los i el 16%, per abaixar-los –malgrat ser un percentatge baix, ha crescut tímidament respecte al 12% del 2022–. Els joves d'entre 16 i 24 anys són l'única franja que prefereix abaixar-los abans que augmentar-los, així com els votants del PP, Vox i Aliança. L'impost de societats és l'únic que reuneix més gent entre els adeptes de pujar-los que no de baixar-los, mentre que el 56% de la població reduiria el de successions. Un percentatge similar creu que paga més del que després rep en serveis provinents de l'administració.
