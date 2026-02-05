Interrompuda l'R4 entre Martorell i l'Hospitalet perquè s'ha desprès una part d'un terraplè a Sant Feliu de Llobregat
Es gestiona servei alternatiu per carretera i s'encamina els viatgers a metro, tram i FGC
ACN
La línia R4 de Rodalies de Renfe està interrompuda entre Martorell i l'Hospitalet perquè s'ha desprès una part d'un terraplè en unes obres que s'estan fent al soterrament de Sant Feliu de Llobregat, segons ha pogut saber l'ACN de fonts coneixedores. El despreniment ha afectat part de la plataforma per on transcorren les vies, però no els raïls. Tècnics d'Adif s'han desplaçat a l'indret per intentar solucionar la incidència, però de moment no hi ha previsió de represa del servei, que s'ha interromput per precaució. La companyia ferroviària gestiona un servei alternatiu per carretera i encamina els viatgers cap a altres transports públics.
Entre Martorell i Cornellà recomana FGC, a Sant Feliu de Llobregat el Tram i entre Cornellà i l'Hospitalet el metro. La resta de la línia continua operativa. Precisament, aquesta tarda s'ha recuperat el tram Manresa – Terrassa amb trens llançadora cada hora.