Mor l'oceanògrafa Josefina Castellví als 90 anys, la primera dona catalana a participar en una expedició a l'Antàrtida
Llicenciada en Biologia el 1957, es va especialitzar en microbiologia marina i oceanografia
ACN
L'oceanògrafa Josefina Castellví ha mort a Barcelona als 90 anys. Nascuda a la capital catalana el 1935, va ser la primera dona catalana a participar en una expedició a l'Antàrtida. Llicenciada en Biologia el 1957, es va especialitzar en microbiologia marina i oceanografia a la Universitat de la Sorbona, a França, una disciplina llavors molt desconeguda a Espanya. Es va doctorar en ciències biològiques a la Universitat de Barcelona el 1969. 'Pepita' Castellví va ser professora d’investigació del CSIC, i delegada a Catalunya (1984-86) de l'agència de recerca espanyola.
Del 1989 al 1995, va dirigir, a Madrid, el Programa Nacional de Investigación Antártica, i posteriorment, entre 1994 i 1995, l’Institut de Ciències del Mar a Barcelona, on havia començat a treballar l’any 1960.
L'any 1984 Castellví va participar en una expedició oceanogràfica argentina amb dos científics més del CSIC, Antoni Ballester i Marta Estrada. Ella i Estrada es convertiran en les dues primeres catalanes a trepitjar el continent glaçat. Dos anys després participa en una altra expedició antàrtica amb altres científics catalans, entre els quals Ballester, organitzada aquest cop per científics polonesos.
Castellví va dirigir la Base Antàrtica Espanyola de l'illa de Livingston de 1989 a 1997. Es va convertir així en la primera dona del món a ser la màxima responsable d'una base científica a l'Antàrtida.
Després de jubilar-se, aquesta dona vitalista va seguir fent activitats de divulgació científica sobre els oceans i l'Antàrtida. L'any 2013, amb 77 anys, hi va viatjar per darrer cop per rodar el documental 'Els records glaçats', pel·lícula escrita i dirigida per Albert Solé, en què Castellví explica en primera persona la història dels inicis de la recerca que van dur a terme a l'indret més meridional del planeta.
La seva experiència antàrtica li serveix per descobrir l'espectacle dels icebergs, però també per admirar la forma de vida dels pingüins i la seva capacitat per col·laborar socialment entre ells. D'aquesta admiració neix la seva afició a col·leccionar figures de pingüins de totes les mides i formes.
L'oceanògrafa catalana va ser guardonada amb la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona (1994), la Creu de Sant Jordi (2003), el Premi de Medi Ambient de l’IEC (2006), el Premi Nacional del CONCA (2013) i la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (2021).
L'any 2024, la biblioteca Bon Pastor de Barcelona es va rebatejar com biblioteca Josefina Castellví, en memòria de l'oceanògrafa i biòloga barcelonina. També porta el seu nom una embarcació de la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra.
