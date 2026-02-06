Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans de cap de setmanaAlícia RomeroRevolta PagesaBaikBorrasca MartaPremis Séquia 2026Baxi Manresa
instagramlinkedin

El secretari d'Estat de Transports creu que el tram de l'AP-7 a Gelida es podrà reobrir dilluns i que la via de l'R4 estarà operativa aquell dia

Santano afirma que ja s'ha refet el talús que va cedir i que s'ha reforçat tot el mur

Operaris treballant en el reforç del talús de l'AP-7 esfondrat sobre les vies de la línia R4 de Rodalies de Renfe a Gelida

Operaris treballant en el reforç del talús de l'AP-7 esfondrat sobre les vies de la línia R4 de Rodalies de Renfe a Gelida / Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible

ACN

Barcelona

José Antonio Santano creu que el tram tallat de l'AP-7 a Gelida en sentit sud arran de l'esfondrament del talús que va causar l'accident ferroviari mortal fa dues setmanes es podrà reobrir dilluns "si tot segueix segons el previst". El secretari d'Estat de Transports ho ha indicat a la xarxa social X, on també ha anunciat que la via de l'R4 afectada pel mateix esfondrament "estarà operativa aquell dia". El text va acompanyat de diverses fotografies en què es veuen operaris d'Adif i de carreteres treballant a la zona afectada. Segons el secretari d'Estat, ja s'ha refet el talús que es va esfondrar i s'ha reforçat tot el mur.

Aquest dijous, Santano confirmava els "avenços" en la reparació del talús també a la xarxa X, amb imatges que mostraven el mur de contenció construït de nou. El secretari d'Estat es mostrava ahir una mica més prudent pel que fa a la reobertura de l'AP-7, que situava la setmana vinent. Avui, en canvi, ha perfilat més el termini i l'ha situat dilluns.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sota un metre de neu: així és viure a Rubió, el poble més alt de Catalunya
  2. La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
  3. Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
  4. Un centenar de persones passen la nit a Sant Domènec per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa
  5. Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat
  6. Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
  7. S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
  8. Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa

Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna

Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna

El secretari d'Estat de Transports creu que el tram de l'AP-7 a Gelida es podrà reobrir dilluns i que la via de l'R4 estarà operativa aquell dia

El secretari d'Estat de Transports creu que el tram de l'AP-7 a Gelida es podrà reobrir dilluns i que la via de l'R4 estarà operativa aquell dia

Alícia Romero, consellera d'Economia, sobre el finançament: "Catalunya ha de guanyar de tant en tant"

Alícia Romero, consellera d'Economia, sobre el finançament: "Catalunya ha de guanyar de tant en tant"

Dos robatoris a un estanc en un mes i mig: "Estem completament desprotegits, desesperats i cansats"

Dos robatoris a un estanc en un mes i mig: "Estem completament desprotegits, desesperats i cansats"

Necrològiques del 7 de febrer del 2026

Necrològiques del 7 de febrer del 2026

Xavier Ricarte obté un segon lloc al concurs internacional de piano dels Emirats Àrabs

Xavier Ricarte obté un segon lloc al concurs internacional de piano dels Emirats Àrabs

Rebuig unànime dels partits de Sant Joan a l’actitud del PSC amb el porta a porta

Rebuig unànime dels partits de Sant Joan a l’actitud del PSC amb el porta a porta

Les peces fluixes del Baxi Manresa s'hauran d'engreixar a còpia de rodatge

Les peces fluixes del Baxi Manresa s'hauran d'engreixar a còpia de rodatge
Tracking Pixel Contents