El secretari d'Estat de Transports creu que el tram de l'AP-7 a Gelida es podrà reobrir dilluns i que la via de l'R4 estarà operativa aquell dia
Santano afirma que ja s'ha refet el talús que va cedir i que s'ha reforçat tot el mur
ACN
José Antonio Santano creu que el tram tallat de l'AP-7 a Gelida en sentit sud arran de l'esfondrament del talús que va causar l'accident ferroviari mortal fa dues setmanes es podrà reobrir dilluns "si tot segueix segons el previst". El secretari d'Estat de Transports ho ha indicat a la xarxa social X, on també ha anunciat que la via de l'R4 afectada pel mateix esfondrament "estarà operativa aquell dia". El text va acompanyat de diverses fotografies en què es veuen operaris d'Adif i de carreteres treballant a la zona afectada. Segons el secretari d'Estat, ja s'ha refet el talús que es va esfondrar i s'ha reforçat tot el mur.
Aquest dijous, Santano confirmava els "avenços" en la reparació del talús també a la xarxa X, amb imatges que mostraven el mur de contenció construït de nou. El secretari d'Estat es mostrava ahir una mica més prudent pel que fa a la reobertura de l'AP-7, que situava la setmana vinent. Avui, en canvi, ha perfilat més el termini i l'ha situat dilluns.
