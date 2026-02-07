Quin és el tipus de turisme que més creix a Barcelona?
Els viatges de fires i congressos és una de les apostes de Barcelona, però perd pes davant de les estades de vacances i d’oci, que creixen més, sobretot fora de l’època estival
Iñaki Martinez Azpiroz (Verificat)
Barcelona espera en el primer trimestre del 2026 l’arribada de desenes de milers de congressistes i professionals dels negocis. Fira de Barcelona encadena en poques setmanes alguns dels congressos internacionals més multitudinaris de la capital catalana.
El turisme de fires i congressos, conegut com a MICE (acrònim en anglès de Meetings, Incentius, Conferences i Exhibitions), és una de les apostes «estratègiques» de l’Ajuntament de Barcelona, i una de les claus per desestacionalitzar el turisme. No obstant això, el sector perd pes davant un turista de vacances i oci que creix més, sobretot fora de l’època estival.
Les xifres dibuixen una estacionalitat a Catalunya que, malgrat mantenir-se, s’atenua. El nombre de turistes internacionals en temporada alta -juliol i agost- ha retrocedit lleugerament entre el 2016 i el 2025, segons l’estadística de l’INE. En canvi, el turisme augmenta en la resta dels mesos, sobretot a la primavera i la tardor.
Una de les estratègies de desestacionalització és el turisme de negocis i congressos. No obstant això, els turistes que viatgen per negocis s’han reduït un 5,8% des del 2016, mentre que els que arriben per oci i vacances han escalat un 13,6%. Aquest segment cau en tots els mesos, menys al març, juny i agost.
El 2016, els negocis eren el motiu de viatge per al 9,3% dels turistes que van arribar a Catalunya, mentre que el 2025 ho va ser per al 7,7%, malgrat una lleugera recuperació en els últims tres anys.
Malgrat això, el turista que viatja a fires i congressos és el que més gasta per pernoctació, segons l’INE. En el conjunt d’Espanya, aquest perfil es deixa 348 euros per dia, gairebé el doble que la mitjana de 186 euros. En les primeres posicions també hi ha altres raons de negocis, amb entre 241 i 246 euros al dia, i motius culturals, amb 235 euros al dia.
El director del Gremi d’Hotels de Barcelona, Manel Casals, en una entrevista per a El Periódico, va explicar que el sector del MICE injecta entre un 25% i un 35% de reserves continuades als hotels, fet que exerceix com un matalàs i millora la gestió dels establiments, tot i que va destacar que únicament el Mobile World Congress (MWC) aconsegueix la plena ocupació.
L’informe sectorial de CaixaBank Research sobre turisme per al 2026 apunta al turisme de persones de més de 65 anys com el segment que mostra més preferència a concentrar-se fora de temporada. Per al sector en general, fixa el turisme de luxe com a factor de creixement perquè, segons el document, aporta el 20% de la despesa turística estrangera, malgrat representar només el 3% de les arribades.
Un informe de l’Observatori Turístic de les Canàries, que analitza un altre dels pols turístics a Espanya com és l’arxipèlag canari, conclou que el turisme MICE és una modalitat que «permet trencar amb l’estacionalitat d’un destí, a causa de la capacitat de control de la demanda que es té d’aquesta modalitat». Remarca que aquest segment turístic «ajuda a mantenir l’ocupació i evitar el component estacional del turisme».
Tres milions de persones
En el sector MICE, Fira de Barcelona reuneix alguns dels principals recintes firals de Barcelona, i aplega més de tres milions de persones, segons el portal de dades d’aquesta institució.
Els esdeveniments amb més assistents de la Fira el 2024, segons dades de l’Ajuntament de Barcelona, van ser el Saló del Manga (167.000 visitants), el Saló Alimentaria (133.588), el Saló de l’Educació (115.117), el Saló del Còmic (110.000), el Mobile World Congress (101.000), la fira Integrated Systems Europe (74.099) i el Japan Weekend (60.000).
Actualment, la Fira està construint el denominat Hall Zero, que sumarà 60.000 metres quadrats al recinte de 240.000 metres quadrats d’exhibicions de l’Hospitalet, amb la vista fixada a augmentar per al 2028 els potencials visitants de dos dels congressos internacionals més rellevants de la capital catalana, el Mobile World Congress i el saló audiovisual Integrated Systems Europe. També està previst que aquest 2026 comenci la renovació del recinte de Montjuïc amb un pressupost de 225 milions d’euros.
