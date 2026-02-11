Tant Rodalies com Ferrocarrils anuncien que mantindran el servei, però amb limitacions de velocitat
Rodalies farà marxes blanques de supervisió durant l'alerta per vent, i Ferrocarrils tancarà les seves explotacion turístiques
ACN
Rodalies es manté aquest dijous amb velocitats limitades davant l'alerta pel temporal de vent que s'espera arreu de Catalunya. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que hi haurà marxes blanques de supervisió per certificar la seguretat dels traçats, i ha subratllat que els trens s'interrompran si es detecten alteracions com caiguda d'arbres a les vies o similars. Passa el mateix amb els serveis alternatius per carretera, que es mantenen sota la supervisió del Servei Català de Trànsit i dels Mossos d'Esquadra, i que s'interrompran en cas que la policia detecti anomalies a les carreteres. Atès que s'espera que l'episodi també tingui incidència dissabte, Parlon no ha descartat que calguin canvis a rues de carnaval.
Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, adequarà el servei de trens, i per això anuncia que es produiran reduccions puntuals de la velocitat que tindran afectació en el servei habitual dels trens. Per altra banda, les explotacions turístiques gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat, durant tot el dia de demà romandran tancades.
