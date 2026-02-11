Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El vent també fa la guitza a Rodalies: el Govern no descarta suspendre trens per l'episodi de ventades

S'han activat "brigades específiques" d'Adif per possibles arbres caiguts

Paneque veu probable que aquest cap de setmana torni a funcionar la LR4

Dues usuàries de Rodalies assegudes a un banc a l'estació de Mataró, resignades de no agafar el comboi, que és a a punt de tancar portes ple de gent

Dues usuàries de Rodalies assegudes a un banc a l'estació de Mataró, resignades de no agafar el comboi, que és a a punt de tancar portes ple de gent / Jordi Pujolar

ACN

Barcelona

La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, no descarta que s'hagin de suspendre trens pel fort vent. Segons ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio, l'executiu està pendent d'una reunió del Ventcat d'aquest migdia i de l'actualització de la previsió meteorològica. I ha avançat que s'han activat brigades específiques d'Adif en els "punts més sensibles" com entre Blanes i Maçanet per si hi hagués caiguda d'arbres.

Pel que fa a la "reobertura progressiva" del sistema ferroviari en els pròxims dies, la consellera ha concretat que veu probable que aquest cap de setmana torni a funcionar la RL4. I ha dit que dissabte és un "bon dia" per reprendre trams tallats perquè hi ha menys volum de viatgers.

TEMES

  1. Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
  2. Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
  3. Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
  4. Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
  5. L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura
  6. Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
  7. Posen testimonis a la Seu i a les cases veïnes d’on faran l’edifici de la Generalitat a Manresa
  8. Una de les discoteques més emblemàtiques de Catalunya tanca definitivament: abaixarà la persiana el 31 de març

