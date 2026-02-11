El vent també fa la guitza a Rodalies: el Govern no descarta suspendre trens per l'episodi de ventades
S'han activat "brigades específiques" d'Adif per possibles arbres caiguts
Paneque veu probable que aquest cap de setmana torni a funcionar la LR4
ACN
Barcelona
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, no descarta que s'hagin de suspendre trens pel fort vent. Segons ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio, l'executiu està pendent d'una reunió del Ventcat d'aquest migdia i de l'actualització de la previsió meteorològica. I ha avançat que s'han activat brigades específiques d'Adif en els "punts més sensibles" com entre Blanes i Maçanet per si hi hagués caiguda d'arbres.
Pel que fa a la "reobertura progressiva" del sistema ferroviari en els pròxims dies, la consellera ha concretat que veu probable que aquest cap de setmana torni a funcionar la RL4. I ha dit que dissabte és un "bon dia" per reprendre trams tallats perquè hi ha menys volum de viatgers.
