El conseller Espadaler celebra l’acord per a 90 places de jutges addicionals el 2027 i assegura que es reforçaran totes les jurisdiccions i tots els territoris
Espadaler anuncia que Catalunya tindrà més de 1.000 jutges abans d'acabar la legislatura
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha “aplaudit” l’acord entre el govern espanyol i ERC per reforçar la plantilla de jutges destinats a Catalunya, amb 90 places addicionals el 2027, que se sumen a les 91 via decret que es crearan aquest any, alguna una de les quals ja s'ha confirmat que serà per als jutjats de Manresa.
Ramon Espadaler ha fet aquestes valoracions en una compareixença de premsa telemàtica, a causa de les circumstàncies meteorològiques, i ha remarcat que Catalunya comptarà amb una planta judicial de més de 1.000 jutges abans d’acabar la present legislatura. “El servei públic de la justícia és un servei públic de primer ordre que està tensat per diferents factors, com l’augment de la litigiositat i de la població. Per descongestionar-los calen reformes –com la que hem dut a terme amb la implantació de la llei d’eficiència judicial-, diàleg amb totes les parts i recursos. En aquest sentit, celebrem l’acord del Govern amb ERC per crear 90 places judicials més el 2027. És un pas endavant en la bona direcció per tenir un servei públic de justícia eficaç, ràpid i digne”, ha dit Espadaler aquest matí en una compareixença pública.
Amb aquest nou anunci, Catalunya passarà de tenir 870 jutges el 2025, a 961 el 2026, i a 1.051 l’any 2027, el que suposa un increment del 10,5% el primer any i del 9,4% al segon, i un total del 20,8%. Aquesta creació de noves unitats judicials permetrà contribuir a la descongestió que té el Servei Públic de Justícia i ser, realment, més eficients. Pel que fa a la ràtio de jutges per 100.000 habitants, l’increment farà passar d’una ràtio actual de 10,6 jutges per 100.000 habitants a una ràtio de 12,8, el que situarà Catalunya molt a prop de la mitjana estatal.
El conseller ha valorat que mai s’havia superat la barrera dels 1.000 jutges a Catalunya i ha volgut agrair al govern de l’estat l’acord assolit. Pel que fa a les necessitats logístiques i pressupostàries per aterrar l’arribada dels nous jutges a Catalunya, el departament de Justícia ja ha estudiat la viabilitat de col·locar els 91 nous jutges que es crearan el 2026 i ha conclòs que, si bé és possible que calgui fer alguna reforma a les infraestructures, hi ha espai i recursos per poder rebre’ls i integrar-los a tots en els edificis judicials de Catalunya. Ara es començarà a treballar per poder fer el mateix amb les 90 unitats judicials noves que arribaran el 2027.
El conseller també ha puntualitzat que per dotar de jutges aquest volum d’unitats judicials “caldrà que hi hagin noves vies d’entrada marcades per la llei” com poden ser el torn lliure, el procés d’estabilització o les borses, i ha posat en relleu que “en l'última dècada han sigut molt poques les unitats judicials creades a Catalunya, a l’entorn a 10 anuals” i que ara caldrà fer front a les noves. Espadaler també ha recordat que s’ha assolit un acord de permanència a Barcelona de l’Escola Judicial.
