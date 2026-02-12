Protecció Civil aixeca la restricció de la mobilitat però manté suspeses les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents
El Govern ha enviat un nou Es-Alert amb el que actualitza les mesures preses davant del fort vent vigents fins a les 20 h
ACN
Protecció Civil ha enviat una nova alerta als telèfons mòbils del país per anunciar que s'aixeca la restricció de la mobilitat. Es mantenen suspeses, en canvi, les activitats educatives, les activitats esportives i les activitats sanitàries no urgents, fins a les 20 h d'avui. Igualment, també continuen suspesos els serveis socials i les activitats a l'aire lliure.
Fins ara, un total de nou persones han estat traslladades a hospitals per les ventades. Entre aquestes, hi ha un ferit crític, un de molt greu i tres de greus, segons el Departament de Salut. El crític és una persona de 46 anys a qui li ha caigut part d'un sostre en una nau industrial i està ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron. En el mateix centre hi ha un ferit de 68 anys en estat greu per fractura de pelvis i fèmur i traumatisme toràcic, després que li hagi caigut a sobre un fanal. El molt greu té 22 anys i està ingressat a Bellvitge per la caiguda d'un arbre. En el mateix centre i pel mateix motiu hi ha un jove de 23 anys en estat greu. Al Trueta de Girona hi ha un ferit greu de 56 anys, amb una cama afectada per la caiguda a sobre d'una paret.
Entre els de menys consideració, hi ha dues persones en estat menys greu a l'Hospital d'Olot. Tenen 54 i 51 anys i estaven treballant traient un arbre quan els hi ha caigut a sobre. Per últim, pel que fa als traslladats a l'hospital, hi ha dos ferits lleus que han estat portats a l'Hospital de Sant Boi per la caiguda d'un arbre. Tenen 23 i 35 anys, són voluntaris de Protecció Civil i ja han rebut l'alta.
Més de 80 persones ateses
En línies generals, 86 persones han requerit assistència sanitària pels efectes del vent, segons ha informat Protecció Civil. A banda dels que ha informat Salut que han estat traslladats a hospitals, hi ha un ferit a Vilassar de Mar per la caiguda d'un mur i una dona ferida a l'Hospitalet de Llobregat en caure-li part d'un edifici al cotxe mentre ella esperava a l'interior.
Sobre aquest darrer incident, el cap de taller de Tallers Auto Record, Juan Cuesta, que és proper a l'edifici afectat, ha explicat a l'ACN que cap a les 7.40 hores han vist com "ha caigut l'edifici del costat" i part d'aquest ha anat a parar sobre un cotxe on hi havia una dona que esperava per entrar en un taller. Cuesta ha afegit que ells no la veien per la pols que s'ha generat a la zona i les runes caigudes, però que una dotació de Bombers que passava per la zona s'ha aturat i l'ha atès, i hauria resultat ferida lleu.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut 454 alertes per 441 incidents, la majoria dels quals (359) eren consultes informatives.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
- Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»