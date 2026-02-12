La forta ventada obliga a cancel·lar una trentena de vols al Prat i causa noves afectacions a Rodalies
Rodalies para l'R11 a Caldes i l'R4 entre Molins i Sant Feliu per arbres caiguts i torna a tancar trams en llançadora
ACN
Barcelona
La forta ventada d'aquest dijous a Catalunya ja comença a tenir impacte en la mobilitat. A l'aeroport del Prat ja s'ha anunciat la cancel·lació d'almenys una trentena de vols, entre sortides i arribades, segons ha informat Aena. A més, a Rodalies s'ha hagut d'interrompre tot el servei de la línia R11 per la caiguda d'un arbre a Caldes de Malavella, i el servei entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat de l'R4, també per un arbre a les vies.
A més, s'ha tornat a tallar la circulació als trams que es feien amb trens llançadora entre Terrassa i Manresa (R4) i entre Blanes i Maçanet (R1). Per tant, aquests dos trams ara només es podran fer per carretera.
