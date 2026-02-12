El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
L'episodi de ventades, un dels més forts dels darrers quinze anys, s'allargarà fins el vespre d'avui, dijous
En zones urbanes preocupa les possibles caigudes d'arbres, fanals o parades de bus, susceptibles de generar incidents a la via pública
ACN
Ni classes a escoles, instituts i universitats, ni activitats esportives ni visites al metge per temes que no siguin urgents. La Catalunya central viu avui, dijous, paralitzada per l'episodi de fort vent que afecta tot Catalunya. Amb ratxes de més de 100 km/h, i vinculat a la borrasca Nils, ha obligat al Govern a aplicar mesures excepcionals que s'allargaran fins a les 20 h d'aquest dijous. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, advertia ahir que seria la ventada més important dels últims 15 anys al país i caldrà estar alerta perquè, de cara al cap de setmana, tindrà lloc la segona part de l'episodi.
Aquest Dijous Llarder, es demana a la població evitar desplaçaments i s'ha llançat la recomanació d'optar pel teletreball en cas de ser possible. Ara bé, per aquells que s'hagin de desplaçar, tant Rodalies com Ferrocarrils funcionen, tot i que amb limitacions de velocitat.
En sanitat, els hospitals de la Catalunya Central segueixen les directrius del Govern de la Generalitat. Sant Joan de Déu de Manresa, l'Hospital de Berga, el d'Igualada i l'Hospital de la Cerdanya han explicat que reprogramaran tots els serveis no urgents i faran atenció telefònica.
Una ventada "de primera categoria"
El cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha assenyalat que la ventada és "de primera categoria" i ha afirmat que d'avui, dijous, és "el primer plat". De fet, ahir va ser el primer cop que es fa ús de l'Es-Alert per un episodi de vent.
Segons Segalà, l'episodi tindrà dos màxims, el primer és avui amb el vent a totes les comarques de Catalunya "sense excepció" i el segon serà dissabte. Aquest dimecres, les ratxes de vent ja van superar els 100 km/h a una desena d'estacions meteorològiques del Meteocat. Puig Sesolles, al cor del Montseny a l'extrem nord del Vallès Oriental, encapçalava anit el rànquing amb una ràfega màxima de 139,7 km/h, seguit de Montserrat (114,5 km/h), Miami Platja, al Baix Camp (107,3 km/h) i el Mas de Barberans, al Montsià (106,6 km/h).
Amb un ull posat al cap de setmana
La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha avançat també que demanaran als ajuntaments que valorin les activitats previstes de cara el cap de setmana, quan ha de tenir lloc el segon moment màxim de l'episodi de vent. Així, ha demanat que valorin les activitats que tenen previstes i si cal fer canvis o valorar-ne la viabilitat. De la mateixa manera, també ha apuntat que mirin si cal revisar alguns equipaments. Soler també ha recordat que a banda de l'alerta de vent es farà seguiment de la prealerta d'onatge, ja que les onades podrien arribar als 2,5 metres.
