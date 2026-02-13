Borrasca Nils
Mor una de les persones ferides en l'episodi de vent d'aquest dijous
Es tracta d'una dona de 46 anys que li va caure part d'un sostre d'una nau a Barcelona
El temporal va deixar 9 ingressats, dels quals dos crítics i tres greus
Valentina Raffio / ACN
Feia almenys 15 o 20 anys que Catalunya no vivia una jornada tan huracanada i, sobretot, tantes incidències causades pel vent. El pas de la borrasca Nils va desencadenar ahir un vendaval històric que, per primer cop, va fer que s’apliquessin mesures com el tancament total de les escoles i universitats, a anul·lar l’activitat sanitària no urgent i demanar a la ciutadania prioritzar el teletreball i limitar al màxim els seus desplaçaments. La força del temporal va fer caure arbres, murs i tota mena de mobiliari urbà en ciutats d'arreu del territori, així com a la Catalunya central, on es van registrar ratxes de més de 100 km/h. Es van comptabilitzar més de 80 ferits i almenys nou persones hospitalitzades, una de les quals ha mort.
Més enllà de l’impacte del temporal, que sobretot va colpejar l’àrea de Barcelona, la gestió de l’emergència va ser qüestionada per alcaldes i empresaris que van trobar a faltar un enfocament territorial més quirúrgic, ja que l’alerta i les restriccions es van aplicar de la mateixa manera en comarques amb diferent afectació.
Des que va començar el 2026, Catalunya ha viscut el pas de 10 borrasques de gran impacte que han deixat nevades, pluges torrencials, inundacions, temporals marítims i forts vents a tot el territori. Però res comparat amb el vendaval desencadenat pel Nils. Segons els experts, aquesta borrasca "altament activa i dinàmica" va crear un "passadís de vents" amb una força inèdita. En zones de muntanya, com a Puig Sesolles (Vallès Oriental) i Espot (Pallars Sobirà), es van produir ratxes d’entre 140 i 160 km/h. Però la situació més preocupant es va viure en poblacions que ahir es van veure colpejades per ratxes de fins a 120 km/h a Portbou, 104 km/h a Mataró i 101 km/h a Badalona.
A la ciutat de Barcelona, fins i tot a l’empara dels edificis i de les grans infraestructures, el vent també va desfermar la seva fúria. A la zona del port es van registrar ratxes de 105 km/h, entre les més altes observades durant l’última dècada a la ciutat. I al Raval hi va haver ratxes de fins a 90 km/h, una xifra que es perfila com la segona més alta des que hi ha registres. Als voltants de l’aeroport del Prat va bufar per sobre dels 92,5 km/h durant diverses hores i va obligar a cancel·lar un total de 101 vols i a desviar una desena de trajectes. Hi va haver retards durant bona part del matí.
Una víctima mortal
Un dels dos ferits crítics pels efectes de les ventades d'aquest dijous ha mort, segons ha informat el Departament de Salut. La víctima és una dona de 46 anys que va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron després que li caigués a sobre part del sostre en una nau industrial a Barcelona. Aquesta persona era una de les nou que estaven ingressades en hospitals pels efectes de les ventades, entre les quals dues en estat crític i tres greus. L'altre ferit crític és un voluntari de Protecció Civil de 22 anys a qui li va caure un arbre a sobre a Sant Boi de Llobregat i que està ingressat, estable, a l'Hospital de Bellvitge. Al mateix centre hi ha un company seu de 23 anys, ferit greu, però fora de perill.
En el mateix incident de Sant Boi van resultar ferits dos voluntaris més, de 23 i 35 anys, però en estat lleu. Aquests dos ferits han rebut l'alta. A l'Hospital Vall d'Hebron, a banda de la dona que ha mort, continua ingressada una altra persona de 68 anys en estat greu, amb fractura de pelvis i fèmur, més traumatisme toràcic, després que li caigués a sobre un fanal a Barcelona.
El tercer ferit greu és un operari de la construcció de 56 anys, a qui li va caure a sobre una paret a Sant Pau de Segúries en la que estava treballant. Està ingressat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Per últim, hi ha dos ferits menys greus a l'Hospital d'Olot. Tenen 54 i 51 anys i estaven treballant traient un arbre a Ribes de Freser, quan els hi va caure a sobre.
