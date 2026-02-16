Illa torna “plenament conscient del que ha viscut Catalunya” durant la seva absència i defensa que sap “el que cal fer”
“Hem de tenir plena confiança en què Catalunya està preparada per resoldre qualsevol situació”, afirma
Rafa Garrido (ACN)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retornat al Palau i a la seva feina després d’un mes de baixa mèdica amb un discurs institucional. I ho ha fet assegurant que és “plenament conscient” de tot el que ha hagut de passar Catalunya i els catalans durant la seva absència. Illa, però, assegura que sap “el que els catalans reclamen” i “el que cal fer”. Illa, que ha fet una breu referència a la situació de Rodalies i als efectes de la meteorologia de les darreres setmanes, ha demanat així que s’ha de “tenir plena confiança en què Catalunya està preparada per resoldre qualsevol situació”. El president ha aprofitat també per a fer una aferrissada defensa de la sanitat pública i de la “humanitat” per davant de la lògica de mercat.
Després d’admetre que aquests darrers dies s’ha hagut de “centrar en la recuperació” i que ha mantingut el contacte amb el Govern, ha explicat que és “plenament conscient del que ha viscut Catalunya” durant aquest mes. “Han estat dies difícils per al país i per al conjunt de la ciutadania. Malauradament, hem patit episodis meteorològics extrems que han suposat la pèrdua de vides humanes”, ha dit, tot recordant les víctimes.
És per això que ha recordat que, segons ell, cal que es “prengui consciència que en tot moment la prioritat absoluta és la seguretat i protecció”. “Hem de tenir plena confiança en què Catalunya està preparada per afrontar i resoldre qualsevol situació. El Govern està plenament dedicat a preparar millor el país, a reforçar tots els serveis i totes les infraestructures que calgui, a dedicar-hi tots els recursos que calgui. En Rodalies, en el conjunt de la xarxa viària i en el conjunt de serveis públics ens hem fixat un rumb d’exigència i d’ambició que executarem de manera exhaustiva, metòdica i rigorosa: Decisió a decisió, acord rere acord, obra a obra, millora a millora fins al final”, ha sentenciat.
En aquest sentit, ha insistit que el Govern treballarà “fins a garantir la qualitat i l’excel·lència que treballadors, servidors públics, usuaris, empreses i tota la ciutadania mereix”. “Venen mesos importants, decisius per al futur de Catalunya”, ha avançat. El president, a més, ha assegurat que sap “el que els catalans i catalanes reclamen” i “el que cal fer”. “I avui els dic, de nou, que ho farem. No és temps ni de fatalismes, ni de conformismes ni d’irresponsabilitats. Un país es construeix amb consciència, amb responsabilitat i amb exigència. Amb valors i amb raons. Cadascú ha de complir amb el seu deure i la seva feina”, ha reblat.
“El més important és cuidar-nos”
Illa ha admès que des que va ser ingressat ha passat “dies durs en alguns moments, però també alliçonadors i gratificants; perquè a la vida de tot se n’aprèn”. En aquest sentit, ha fet una reflexió que avança una baixada en el ritme de la seva exposició pública. “El més important és cuidar-nos. Cuidar-se un mateix i cuidar-nos entre nosaltres. A vegades, ja sigui per una situació sobrevinguda com ha estat el meu cas, és necessari aturar-se. Prendre perspectiva d’un mateix i de l’entorn per a reflexionar”, ha sentenciat.
Aprofitant aquesta estada a l’hospital, Illa assegura que ha après que “no es pot posar preu a la salut”, i ha aprofitat per a fer una defensa del model públic. “No podem permetre la mercantilització del nostre benestar ni dels valors humans que el sustenten. La salut és un bé, un dret íntim i personal i, alhora, també és un dret col·lectiu i compartit. La salut és el dret més elemental que tenim perquè sense salut no hi ha llibertat, ni igualtat ni tampoc prosperitat”, ha afirmat. En aquest sentit, ha defensat també que valors com la llibertat, la igualtat, la convivència i la fraternitat “necessiten del compromís individual i col·lectiu, d’institucions democràtiques i de polítiques públiques”.
Illa ha fet, a la seva declaració institucional, també una defensa de “la bona política”, perquè, diu, “la política noble és la política dels valors, no pas la política del mercat”. “Hem de recuperar la política dels valors humans, la política que posa per davant de tot el sentit d’humanitat. La política capaç de transformar aquests valors en beneficis tangibles per millorar la vida de tothom”, ha sentenciat, tot afegint que durant l’estada a l’hospital ha estat “testimoni de l’alt sentit d’humanitat i de solidaritat que s’hi viu i s’hi practica”. “Aquesta humanitat és el que avui està en joc al món. També a casa nostra. No podem caure en la trampa de deshumanitzar-nos entre nosaltres”, ha sentenciat.
Entrant en matèria més ideològica, Illa ha dit, en sortir ja de l’hospital i tornar a la feina, que “en cap circumstància” es pot deshumanitzar l’altre. “Ni en el debat polític, ni en les relacions humanes, ni en les relacions entre territoris. Els representants públics tenim aquest primer deure ineludible: donar exemple d’humanitat”, ha dit, tot afegint que és “molt conscient del malestar que senten moltes famílies i joves quan afronten dificultats com accedir a un habitatge o l’angoixa que provoquen, per exemple, les emergències climàtiques que estem vivint”.
En aquest sentit, ha demanat no permetre que “ningú ho aprofiti per a enfrontar-nos els uns amb els altres”. “Hem d’esvair la por que alguns ens volen inocular per al seu benefici propi. És el moment d’oferir certeses. La primera certesa és que tots formem part de la mateixa comunitat, tots formem part de la mateixa societat i del mateix país; i que entre tots, tenim la capacitat per superar qualsevol dificultat. És el moment d’oferir solucions, d’oferir respostes i d’oferir la veritat”, ha sentenciat.
Illa ha assegurat que es reincorpora a la seva feina “amb moltes ganes, energia i determinació” i amb un “profund sentiment d’agraïment”. “Si he pogut superar la dolència i reincorporar-me a la vida diària no és ni fruit de la sort ni per casualitat. És gràcies al nostre sistema de salut públic i a totes les persones que el conformen”, ha afegit per a lloar la sanitat pública i el seu “recorregut de millora, però amb vocació d’excel·lència”. En aquesta part, també ha tingut paraules especials d’agraïment per a l’equip mèdic de l’hospital de la Vall d’Hebron, on ha estat ingressat.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat aquest dilluns “de forma progressiva” a la feina després de gairebé un mes convalescent de l’osteomielitis púbica causada pel bacteri que li van diagnosticar. El retorn el va anunciar divendres passat, i segons l’equip mèdic, Illa evoluciona “molt favorablement i continua el tractament antibiòtic sota el control” dels metges de l'Hospital Vall d'Hebron. “Ha recuperat totalment la mobilitat, fet que pot permetre la seva incorporació progressiva presencial a les funcions de president”, van explicar divendres des de l’Hospital.
