Rodalies es lleva amb trams tallats i retards el dia que el Govern havia anunciat la seva “reobertura total”
La RL4, reoberta aquest diumenge, ha hagut de ser tallada entre Cervera i Calaf
La R3 i la R8 continuen completament sense servei en els trams tancats arran de l’accident de Gelida
Pau Lizana Manuel
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va assegurar dimarts passat que la setmana que comença aquest dilluns seria la de la “reobertura total del sistema en conjunt de Rodalies”. Més cauta que en ocasions anteriors —durant els primers dies de crisi va prometre restablir el servei sense èxit—, Paneque no va parlar en aquella intervenció de “normalitat” i va limitar la seva promesa al fet que la xarxa ferroviària catalana funcionés sense els talls de línia que es van dur a terme per fer revisions i obres d’emergència després del fatídic accident de Gelida.
Tanmateix, Rodalies s’ha llevat avui amb alguns d’aquests talls encara en marxa, i amb els retards ja quotidians derivats dels 193 punts en què els trens encara han d’avançar amb limitacions de velocitat.
Sense trens de l'R3 entre Vic i Puigcerdà
L'R3, així, continua sent la línia més perjudicada i sobre les seves vies no circula aquest dilluns cap tren. A més del macrotall que des del mes d’octubre passat clausura tot el seu traçat entre L’Hospitalet i la Garriga per obres de desdoblament, la línia tampoc no ofereix servei entre Vic i Puigcerdà o la Tor de Querol des de l’accident fa un mes. La consellera va parlar la setmana passada de la possibilitat que el servei es restablís entre la Garriga i Campdevànol, però de moment no hi ha previsió per a aquesta reobertura ni per a la resta de la línia.
La línia funciona mitjançant autobusos substitutoris —la majoria amb freqüències de pas d’entre 20 minuts i una hora— que surten de Fabra i Puig amb rutes fins a Vic i, des de la capital d’Osona, fins a Puigcerdà i la Tor de Querol, i a l’inrevés. Els usuaris denuncien que entre Vic i Puigcerdà l’autobús ha de seguir la Collada de Toses per aturar-se a l’estació ferroviària de la Molina, cosa que allarga fins a dues hores i mitja el trajecte.
Servei completament interromput entre Cervera i Calaf
L’últim èxit del Govern ha estat la reobertura aquest dissabte de la RL4 entre Cervera i Manresa, des d’on es pot completar el trajecte original de la línia fins a Terrassa utilitzant els trens llançadora de la R4, que passen cada hora. Tot i un retard en la posada en marxa, que va deixar sense servei els dos primers viatges de la línia dissabte, el servei es va restablir. Les incidències, això sí, no van trigar a aparèixer el mateix dia i el servei es va cancel·lar pocs minuts després de les 20.00 hores de diumenge per “treballs de manteniment en període nocturn”.
Aquest dilluns, el servei s’ha llevat completament interromput entre Cervera i Calaf, estacions entre les quals s’ha establert un servei alternatiu per carretera. Segons confirmen fonts d’Adif, la interrupció s’ha produït després de l’avís dels maquinistes, que han detectat “filtracions d’aigua a l’interior d’un túnel”. Les mateixes fonts recorden que tant Adif com Renfe van emetre els certificats de seguretat necessaris per reprendre el servei i aclareixen que, després de l’avís dels maquinistes, “s’han fet noves revisions determinant que no representen patologies estructurals que requereixin una intervenció immediata”.
Sense servei a la R8
L'R8, que circula entre Martorell Central i Granollers Centre, continua també tancada indefinidament, encara que pel seu traçat ja circulen trens de mercaderies. Es tracta de la línia comercial que travessa el túnel de Rubí que, precisament, va bloquejar els trens de mercaderies durant diversos dies a l’inici de la crisi. I també continua funcionant a trossos l'R4, tallada entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell, el tram on es va produir l’accident.
En alguns punts, com entre Terrassa i Manresa (R4) i entre Maçanet i Blanes (R1), funcionen trens llançadora amb freqüència de pas regulada i velocitat vigilada. En aquest cas, Rodalies opera també serveis d’autobús complementaris per als usuaris que no puguin esperar tant temps. I a la R2 Sud, de moment, només circulen dos trens per hora i sentit que efectuen parada a totes les estacions.
Regionals més lents
Aquest últim tall afecta, de retruc, gran part de les línies de Regionals que utilitzen el corredor sud. La més perjudicada és la R15, el tram de la qual entre Reus i Riba-roja d’Ebre continua tallat. La R13 i l'R14, que uneixen Valls i Barcelona per recorreguts diferents, ofereixen servei ferroviari ininterromput en tot el seu recorregut, però els retards han fet optar Renfe per mantenir autocars en alguns dels seus trams per ampliar el servei i salvar les limitacions de velocitat. La R16 i la R17 continuen funcionant també en tot el seu recorregut des d’Ulldecona fins a la capital catalana.
