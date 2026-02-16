Aturades a tot Espanya
Serveis mínims per la vaga de metges a Catalunya: l’atenció primària, al 25%, i l’activitat urgent, garantida
Els metges de Catalunya faran una vaga pròpia el dilluns 16 i el divendres 20 de febrer per pressionar la Conselleria de Salut
Beatriz Pérez
Els metges catalans faran una vaga pròpia tant aquest dilluns 16 com el divendres 20 de febrer per pressionar directament la Conselleria de Salut i aconseguir millores que, asseguren els facultatius, estan en mans de la titular del departament, Olga Pané, com el final de les guàrdies de 24 hores, limitar la sobrecàrrega professional i contractar més professionals per cobrir períodes vacacionals. Aquests són els serveis mínims en la sanitat catalana, establerts pel Departament de Treball, previstos per a les jornades de vag:
La vaga convocada per Metges de Catalunya serà del dilluns 16 de febrer (a partir de les 8 hores) al 17 de febrer (fins a les 8 hores) i del 20 de febrer (a les 8 hores) al 21 de febrer (fins a les 8 hores).
En paral·lel, la convocatòria de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM) contempla aturades del 16 al 20 de febrer (des de les 0.00 fins a les 23.59) i altres períodes posteriors.
Als hospitals del Siscat (la sanitat concertada) funcionaran amb normalitat:
- Les urgències: funcionament normal (inclosa observació) segons criteri mèdic.
- Les unitats especials: ucis i similars, coronàries, hemodiàlisi, neonatologia, parts i també radioteràpia/quimioteràpia, a més d’altres unitats d’urgència vital.
- L’oncologia: radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents o de necessitat vital; en altres casos, segons criteri facultatiu.
- La cirurgia: activitat inajornable derivada d’urgències o casos greus (inclòs pre i postoperatori), segons direcció mèdica.
- Els pacients ja ingressats: es manté l’atenció assistencial sanitària durant l’ingrés.
Està garantida l’assistència urgent en l’horari habitual de cada centre (CAP amb atenció continuada/urgent, CUAP, PAC i PADES).
La dotació de la plantilla serà del 25% el primer dia; a partir del segon dia, un terç. Si el dispositiu és unipersonal, es considera mínim i s’ha de prestar amb l’assistència normal prevista per a aquest dispositiu.
- Serveis farmacèutics: es mantenen amb el personal facultatiu necessari en guàrdies i torns de nit establerts.
- Transport sanitari: garantit per a totes les urgències, i també per a tractaments oncològics, diàlisi i oxigenoteràpia, a més de trasllats per a proves urgents segons criteri facultatiu.
- Coordinació d’urgències i emergències mèdiques: funcionament normal.
- Resta de serveis: règim de dia festiu, a excepció d’aquells centres on la plantilla en festiu sigui igual que en laborable, que passaran al 50%.
- Banc de Sang i Teixits (centres fixos i equips mòbils): 50% del servei.
- Centres penitenciaris i centres educatius de justícia: servei equivalent a dia festiu.
- Atenció telefònica d’emergències/urgències: només comunicacions que s’hagin de gestionar sense demora.
