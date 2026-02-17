Acord entre Treball i Dincat per donar suport als centres especials de treball
L'entitat i la Generalitat s'emplacen a trobar un nou model per regular les aportacions de l'administració a les entitats que gestionen aquest servei per a discapacitats intel·lectuals
El Departament d’Empresa i Treball i Dincat, representant del col·lectiu de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, han arribat a un acord per millorar el suport als Centres Especials de Treball (CET). Durant les darreres setmanes, les dues parts han mantingut converses i han acordat dos aspectes fonamentals de cara a garantir el dret al treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats. D’una banda, el departament tramitarà una nova ordre de bases de la subvenció destinada als equips multidisciplinaris de suport (EMS) per al 2026, on es contemplaran els contractes realitzats durant l’any a persones amb discapacitat i especials dificultats, estiguin o no vigents en el moment de la sol·licitud de la subvenció. I, d'altra banda, les dues parts s'han compromès a fer un treball conjunt per disposar d'un nou model de suport als centres.
La nova ordre per als equips multidisciplinaris mantindrà el finançament dels suports a aquest col·lectiu durant les baixes per incapacitat temporal. El canvi d’ordre a les bases de la subvenció del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que es va començar a aplicar el 2025, ha de permetre als CETs cobrar les ajudes de forma quadrimestral i millorar la gestió d'aquestes. Els endarreriments provocats pels canvis en les subvencions de CETs durant l’any passat i el cost afegit de finançament que han assumit els centres quedaran compensats en els pròxims exercicis, segons es recull en l’acord assolit entre el Departament d’Empresa i Treball i Dincat.
Pel que fa al treball conjunt per consensuar un nou model de suport als CETs, l’objectiu és disposar d’una proposta final de model consensuada abans d’acabar el 2026.
Després de setmanes de converses, l’acord es va tancar dilluns, en una trobada entre el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i el president de Dincat, José Carlos Eiriz.
“Les converses amb el Departament han permès la comprensió mútua de la situació i posar al centre de la reflexió els suports que necessiten les persones amb especials dificultats per l’accés al mercat laboral”, declara José Carlos Eiriz, president de Dincat. “L’acord ha servit per revertir la situació del 2025, i també per mirar cap al futur treballant de manera conjunta en la definició d’un nou model d’inserció laboral. El treball col·laboratiu, basat en la confiança i el compromís de les parts, ha estat clau per aconseguir aquest acord que permetrà protegir, garantir i promoure el dret al treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats. El compromís dels Centres Especials de Treball d’Iniciativa social amb les persones i el territori és un actiu fonamental que tenim com a societat”.
“El Departament d’Empresa i Treball manté ferm el seu compromís amb els Centres Especials de Treball, amb diàleg constant i impulsant un nou model de suport d'acord amb el model català de treball protegit.”, ha assegurat Miquel Sàmper, conseller d’Empresa i Treball. “L’acord assolit ara amb Dincat ens permet continuar avançant en les millores aplicades i compensar les entitats pels endarreriments en els cobraments als quals han hagut de fer front durant el 2025 a conseqüència dels canvis normatius aplicats. El compromís del Govern amb els Centres Especials de Treball és més ferm que mai”, ha afegit el conseller.
