Quin dia comença el Ramadà 2026 a Catalunya? Dates i calendari
El Ramadà forma part del calendari islàmic basat en les llunes
El Ramadà, novè mes del calendari islàmic, és una època en què els musulmans eviten tots aquells comportaments impurs o immorals, es concentren en estudiar i recitar l’Alcorà i duen a terme accions positives i humils envers el proïsme.
Aquesta festivitat la marca el calendari lunar, concretament el novè mes, i comença amb l’aparició de la lluna en fase creixent l’últim dia de Sha'ban (vuitè mes del calendari islàmic). La festivitat s’estén durant 29 o 30 dies en funció del cicle lunar, que oscil·la al voltant de deu dies cada any. Per això, les dates canvien en funció de les variacions de la translació de la Lluna al voltant de la Terra.
Quan comença i acaba el Ramadà del 2026
El Ramadà se celebra durant el novè mes lunar i comença amb l’aparició de la lluna en fase creixent l’últim dia de Sha'ban. Aquest 2026, el mes de Ramadà començarà, en principi, aquest 18 de febrer, segons l’albirament lunar, i es preveu que finalitzi al voltant del 20 de març.
Horari del Ramadà 2026
Depenent del lloc del món on es trobi la persona, el dejuni diari i les oracions comencen i acaben a una hora concreta sempre en funció de la sortida i posta del sol.
Com es fa
Abans de començar el dejuni ('sawm'), els milers de milions de musulmans repartits per tot el món es lleven per prendre el suhoor, un àpat basat en llet, dàtils, sucs i te que precedeix el fajr, la primera de les cinc pregàries del dia. Un cop es pon el sol es realitza el maghrib (quarta oració), que posa fi al dejuni d’aquell dia. El més habitual és ingerir uns dàtils i una mica de llet després de la pregària per preparar l’organisme per al sopar, que sol consistir en una sopa (harira) amb llegums, carn de pollastre, vaca o xai, dàtil, espècies i pa àrab.
Qui decideix quan comença i acaba el Ramadà?
Exactament qui decideix quan comença i acaba el Ramadà és un tema controvertit. Els clergues de la Meca, a l’Aràbia Saudita (el lloc de naixement del profeta Mahoma), busquen la lluna creixent per confirmar l’inici i el final del mes de dejuni. Tanmateix, molts musulmans arreu del món depenen de les observacions locals, cosa que fa que les dates d’inici i finalització del Ramadà puguin variar enormement arreu del món.
Per què les dates del Ramadà canvien cada any
El calendari islàmic és lunar, amb mesos que duren 29,5 dies. Això significa que l’any lunar té 354 dies, 11 menys que l’any solar. Com a resultat, el Ramadà s’avança uns 11 dies cada any al calendari gregorià, recorrent totes les estacions al llarg de 33 anys.
