Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
50 anys de la BaellsAccident mortal a ManlleuEsllavissada a FonollosaPapa a MontserratNou GuimeràÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Quin dia comença el Ramadà 2026 a Catalunya? Dates i calendari

El Ramadà forma part del calendari islàmic basat en les llunes

Musulmans durant la celebració del’Aíd al-Fitr, la festa que posa fi al mes sagrat del Ramadà

Musulmans durant la celebració del’Aíd al-Fitr, la festa que posa fi al mes sagrat del Ramadà / EFE / Carlos Barba

Abril Benítez

Manresa

El Ramadà, novè mes del calendari islàmic, és una època en què els musulmans eviten tots aquells comportaments impurs o immorals, es concentren en estudiar i recitar l’Alcorà i duen a terme accions positives i humils envers el proïsme.

Aquesta festivitat la marca el calendari lunar, concretament el novè mes, i comença amb l’aparició de la lluna en fase creixent l’últim dia de Sha'ban (vuitè mes del calendari islàmic). La festivitat s’estén durant 29 o 30 dies en funció del cicle lunar, que oscil·la al voltant de deu dies cada any. Per això, les dates canvien en funció de les variacions de la translació de la Lluna al voltant de la Terra.

Quan comença i acaba el Ramadà del 2026

El Ramadà se celebra durant el novè mes lunar i comença amb l’aparició de la lluna en fase creixent l’últim dia de Sha'ban. Aquest 2026, el mes de Ramadà començarà, en principi, aquest 18 de febrer, segons l’albirament lunar, i es preveu que finalitzi al voltant del 20 de març.

Horari del Ramadà 2026

Depenent del lloc del món on es trobi la persona, el dejuni diari i les oracions comencen i acaben a una hora concreta sempre en funció de la sortida i posta del sol.

Oració a la mesquita de Manresa després del dejuni.

Oració a la mesquita de Manresa després del dejuni. / Abel Gallardo

Com es fa

Abans de començar el dejuni ('sawm'), els milers de milions de musulmans repartits per tot el món es lleven per prendre el suhoor, un àpat basat en llet, dàtils, sucs i te que precedeix el fajr, la primera de les cinc pregàries del dia. Un cop es pon el sol es realitza el maghrib (quarta oració), que posa fi al dejuni d’aquell dia. El més habitual és ingerir uns dàtils i una mica de llet després de la pregària per preparar l’organisme per al sopar, que sol consistir en una sopa (harira) amb llegums, carn de pollastre, vaca o xai, dàtil, espècies i pa àrab.

Qui decideix quan comença i acaba el Ramadà?

Exactament qui decideix quan comença i acaba el Ramadà és un tema controvertit. Els clergues de la Meca, a l’Aràbia Saudita (el lloc de naixement del profeta Mahoma), busquen la lluna creixent per confirmar l’inici i el final del mes de dejuni. Tanmateix, molts musulmans arreu del món depenen de les observacions locals, cosa que fa que les dates d’inici i finalització del Ramadà puguin variar enormement arreu del món.

Notícies relacionades

Per què les dates del Ramadà canvien cada any

El calendari islàmic és lunar, amb mesos que duren 29,5 dies. Això significa que l’any lunar té 354 dies, 11 menys que l’any solar. Com a resultat, el Ramadà s’avança uns 11 dies cada any al calendari gregorià, recorrent totes les estacions al llarg de 33 anys.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
  2. UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
  3. Un despreniment talla la carretera que uneix Fonollosa amb Sant Joan i Manresa
  4. Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
  5. Una bombona de gas del riure, principal hipòtesi de l’incendi de Manlleu en què han mort cinc joves
  6. L'esborrany del viatge del Papa a Catalunya tindria Montserrat entre els punts de visita
  7. Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
  8. Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips

Quin dia comença el Ramadà 2026 a Catalunya? Dates i calendari

Quin dia comença el Ramadà 2026 a Catalunya? Dates i calendari

El Congrés rebutja prohibir el burca i el niqabla tal com demanava Vox

El Congrés rebutja prohibir el burca i el niqabla tal com demanava Vox

Mig miler de persones mostra el condol a les famílies i amics dels cinc joves morts a Manlleu en l'incendi d'un traster

Mig miler de persones mostra el condol a les famílies i amics dels cinc joves morts a Manlleu en l'incendi d'un traster

Farmaciola per a animals: el kit imprescindible per a gossos i gats a casa i de viatge

Farmaciola per a animals: el kit imprescindible per a gossos i gats a casa i de viatge

Martorell fa marxa enrere i permetrà omplir garrafes amb fins a 25 litres d'aigua de les fonts públiques

Martorell fa marxa enrere i permetrà omplir garrafes amb fins a 25 litres d'aigua de les fonts públiques

Necrològiques del 18 de febrer del 2026

Necrològiques del 18 de febrer del 2026

Afectacions a la mobilitat per la celebració dels actes centrals de la Festa de la Llum de Manresa

Afectacions a la mobilitat per la celebració dels actes centrals de la Festa de la Llum de Manresa

Què són els 'therian' i per què tothom en parla a Instagram i a Tiktok?

Què són els 'therian' i per què tothom en parla a Instagram i a Tiktok?
Tracking Pixel Contents