El Govern i els Comuns tanquen un acord per als pressupostos del 2026
Illa i Albiach signaran públicament el pacte al Palau de la Generalitat a les 11:00 hores
ACN
Primer pas per a poder tenir nous pressupostos de la Generalitat per a aquest 2026. El Govern i els Comuns han arribat a un acord definitiu per als nous comptes. Un pacte per la modificació de la Llei d’Urbanisme que permet la prohibició de la compra especulativa d’habitatge ha estat l’últim element que ha desencallat la negociació. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, signaran públicament aquest acord pels pressupostos de 2026 en un acte que se celebrarà a les 11:00 hores del matí al Palau de la Generalitat. Tancar aquest pacte posar ara, però, el focus en ERC i en les seves converses amb els socialistes per veure si inicien o no negociacions pels pressupostos.
