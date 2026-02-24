Recerca activada
Una mare i un nadó de 23 mesos, desapareguts a Barcelona: «Fa vuit dies que no parlo amb ells»
Els Mossos d’Esquadra tracten el cas com una desaparició voluntària, però remarquen que els estan buscant conscients de la vulnerabilitat de la dona
Guillem Sánchez
Els Mossos d’Esquadra investiguen la desaparició d’una mare i el seu fill de 23 mesos. Diana, la filla de la desapareguda –i àvia del menor–, explica que la dona va marxar de la residència de serveis socials on vivia el dijous 12 de febrer. La policia catalana tracta el cas com una desaparició voluntària, però, després de rebre la denúncia de la Diana, estan buscant la seva filla i el seu net activament, ja que es tracta de dues persones d’«alta vulnerabilitat», segons l’associació SOS Desaparecidos.
La dona desapareguda es diu María Paula, té 23 anys i, segons la seva mare Diana, té problemes de salut mental i, pel que sembla, havia arribat a la conclusió errònia que els treballadors socials li traurien la custòdia del seu fill. Per aquest motiu hauria pres la decisió de marxar.
«Ella estima molt el seu fill», remarca la Diana. «Necessitem saber on són i que estan bé», prossegueix, i deixa clar que tem per la integritat tant de la seva filla com del seu net.
Després de la seva desaparició, la Diana va continuar mantenint contacte amb María Paula durant dos dies. «Era una conversa estranya, ella trigava molt a respondre i ho feia amb monosíl·labs», explica. «Jo li preguntava: ‘¿esteu bé?’ ‘¿Necessiteu alguna cosa?’. I ella responia: ‘sí’ i ‘no’».
Silenci des del 16 de febrer
El dilluns 16 de febrer la María Paula va deixar de respondre els missatges de la seva mare. I a partir d’aquell dia, el WhatsApp de la Diana mostra que la María Paula ni tan sols els està rebent. «Fa vuit dies que no parlo amb ella», remarca.
El dimecres 18 de febrer, sis dies després que la María Paula marxés del centre on vivia amb el seu fill, la Diana va acudir a la comissaria dels Mossos al districte de l’Eixample.
Desaparició voluntària
Segons explica fonts policials, malgrat que els investigadors són conscients que es tracta d’una desaparició voluntària –no consta cap indici que mare i fill estiguin retinguts per la força–, els Mossos d’Esquadra els estan buscant a totes dues activament conscients que es tracta d’un cas que afecta dues persones vulnerables.
La María Paula va arribar a Espanya el març del 2025 procedent de Colòmbia. Va aterrar amb el seu fill en braços. La Diana no podia fer-se càrrec de tots dos i per això la família va acudir als serveis socials, que els van procurar un espai per viure. Des d’aquest lloc, la María Paula, que es troba en situació irregular a Espanya, estava rebent atenció psiquiàtrica tot i que encara no havia sigut diagnosticada.
Des de l’Associació SOS Desaparecidos es demana la col·laboració ciutadana perquè qualsevol persona que la vegi es posi en contacte amb el telèfon de l’entitat, 868 286 726. La seva portaveu, María Luz Romero, demana que es prengui consciència que la salut mental de la mare afegeix complexitat i risc a la seguretat del menor.
