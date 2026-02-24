Comptes públics del 2026
El Parlament votarà el primer tràmit dels pressupostos la setmana del 9 de març
El xoc entre el Govern i ERC pels pressupostos obre una crisi entre Illa i Junqueras
Gisela Boada
Els pressupostos de la Generalitat per al 2026 es posaran a caminar al Parlament divendres vinent, després que el president, Salvador Illa, hagi decidit que els aprovarà en el Consell Executiu aquell dia malgrat el rebuig d’ERC, el líder del qual, Oriol Junqueras,ja ha advertit aquest dimarts que presentarà una esmena a la totalitat si no s’obre la porta al fet que Catalunya pugui recaptar l’IRPF. Amb el calendari en mà, això obliga l’Executiu a atraure els republicans abans de la setmana del 9 de març, quan previsiblement tindrà lloc el debat a la totalitat dels pressupostos i la primera prova decisiva per saber si els comptes públics tenen alguna possibilitat de veure la llum.
Si la qüestió del tribut acaba encarrilant-se i s’obre una negociació fructífera amb ERC, Catalunya podria tenir nous comptes públics després de Setmana Santa, però abans queda un llarg camí per recórrer a la Cambra catalana. El tràmit començarà aquest divendres amb l’aprovació del projecte en el Consell Executiu i la seva entrega oficial al president del Parlament, Josep Rull, en un acte institucional a la sala d’audiències de l’hemicicle, amb els 16 consellers presents. La titular d’Economia i Finances, Alícia Romero, entregarà el text a Rull i el defensarà abans que la Mesa es reuneixi d’urgència per admetre’l a tràmit i obrir els terminis d’esmenes. Seran, com a mínim, deu dies naturals per a les esmenes a la totalitat i vint per a les esmenes a l’articulat.
La Junta de Portaveus fixarà després el calendari definitiu de la tramitació, d’acord amb l’encaix legal que dona el reglament del Parlament. A diferència de l’últim pressupost –el del 2023–, que es va tramitar en cinc setmanes, aquesta vegada la Setmana Santa cau enmig del procés i previsiblement allargarà els terminis, segons fonts parlamentàries. Tot això, no obstant, ho decidiran els portaveus dels grups el mateix divendres, quan també s’ordenaran les compareixences dels consellers en les seves respectives comissions per desgranar les previsions pressupostàries de cada departament. En total, seran 16 comissions –una per cada conselleria– que s’hauran de celebrar durant tota la setmana següent, la del 2 de març.
Data decisiva: la segona setmana de març
La primera data decisiva serà la setmana del 9 de març, quan el ple voti les esmenes a la totalitat. ERC ja ha avisat que mourà fitxa i en presentarà una si no hi ha avenços en la negociació sobre l’IRPF, i altres formacions de l’oposició podrien seguir el mateix camí. Totes les esmenes es debatran conjuntament i, si en prospera alguna, el projecte quedarà rebutjat i la tramitació es donarà per conclosa. Si el Govern aconsegueix reunir prou suports per esquivar aquest primer pols, els comptes seguiran el seu curs, tot i que encara quedaran setmanes per a l’aprovació definitiva.
En qualsevol cas, superat aquest tràmit, quedarà fixada la previsió d’ingressos i el sostre màxim de despesa. A partir d’aquell moment, qualsevol modificació s’haurà de moure dins d’aquests marges. S’obrirà llavors la fase d’esmenes a la totalitat per seccions –una per cada conselleria–, que es debatran en comissió i, en cas de prosperar, s’elevaran al ple. No és habitual que tirin endavant, però la seva eventual aprovació podria frenar la tramitació dels pressupostos.
Tancada l’etapa de les esmenes a la totalitat, començarà l’anàlisi de l’articulat. Els grups parlamentaris disposen d’un mínim de 20 dies per registrar propostes de modificació des que es formalitzi l’entrega dels pressupostos (el 27 de febrer). És a dir, si la Junta de Portaveus aprova un calendari de mínims, el termini es tancaria el 19 de març, que cau en dijous. Aquests retocs no podran alterar el volum global de la despesa, sinó redistribuir partides dins de cada secció, i es debatran i votaran en la comissió de finances del Parlament a partir de la setmana següent. Aquest mateix òrgan elaborarà el dictamen final del projecte després de debatre i votar totes les esmenes previsiblement a finals de març, és a dir, abans de Setmana Santa.
Consell de Garanties Estatutàries
Després de la publicació del dictamen final del projecte de llei de pressupostos, els grups parlamentaris disposaran de tres dies per recórrer el text davant el Consell de Garanties Estatutàries, que es pot pronunciar sobre la seva adequació a l’ordenament jurídic. Aquesta maniobra no alteraria la votació dels comptes públics, ja que la seva resolució no és vinculant, però sí que podria retardar un mes el seu recorregut, al qual només li quedaria una última parada: la votació final en el ple.
En qualsevol cas, la Setmana Santa –que aquest any arrenca a finals de març– obliga a situar la votació definitiva en el ple a partir de la setmana del 7 d’abril. Sense recurs davant l’òrgan consultiu, els comptes es podrien aprovar poc després del parèntesi festiu. Amb recurs, el desenllaç es desplaçaria cap a finals d’abril o fins i tot principis de maig.
