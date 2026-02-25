Mobilització docent
Més de 50 escoles catalanes amenacen de deixar de fer colònies el curs 2026-2027 si no hi ha millores laborals
La campanya ‘Sense condicions dignes no hi haurà sortides ni colònies escolars’, promoguda per docents del Maresme i la Selva, va agafant múscul
Helena López
En plenes mobilitzacions per exigir la millora de les seves condicions laborals en el sentit més ampli, un grup de docents ha iniciat una campanya de protesta sota el lema «sense condicions dignes no hi haurà sortides ni colònies escolars». Els impulsors de la iniciativa, a la qual s’han adherit més de mig centenar de centres educatius catalans en pocs dies, asseguren que no pretenen qüestionar el valor pedagògic d’aquestes activitats (sobre el qual no hi ha debat), sinó denunciar «la sobrecàrrega de feina insostenible», la disponibilitat absoluta fora de l’horari laboral i les hores extres no compensades» que el Departament d’Educació i Formació Professional asseguren que els exigeix, basant-se en «el voluntarisme dels docents», assenyalen.
En un comunicat fet públic divendres passat, el sindicat CGT recordava accions que ja s’estan portant a terme aquest curs en aquesta línia. L’escola Santa Maria de Gardeny (Lleida) ja ha suspès les colònies com a protesta per la pèrdua de poder adquisitiu, la burocràcia excessiva i la falta de «recursos i diàleg». També a Lleida, l’escola Joc de la Bola ha cancel·lat sortides i activitats fora del centre indefinidament en suport a les reivindicacions contra la precarització del sistema públic.
Així, seguint el camí emprès a Lleida, docents del Maresme i la Selva van redactar el manifest que aquests dies recorre els claustres catalans (i sobre el qual sí que hi ha debat). El text demana deixar de realitzar «sortides amb pernoctació» a partir del curs 2026-2027 si no hi ha millores «reals» en ràtios, salaris i inclusió efectiva.
«Desobediència col·lectiva»
Els impulsors de la mesura fan una crida a altres claustres a la «desobediència col·lectiva» per frenar el que consideren una «explotació encoberta sota la vocació». Insisteixen que les condicions laborals del professorat són les condicions d’aprenentatge de l’alumnat i que, sense drets laborals, no pot existir una educació pública de qualitat.
Aquesta setmana el Departament està mantenint una marató de reunions amb els sindicats –dimarts, dimecres i dijous– per abordar aquestes i altres qüestions i mirar d’evitar tant la plantada a les colònies com la vaga convocada pel conjunt dels sindicats per a la setmana del 16 al 20 de març. Una vaga unitària el divendres, 20, i per territoris, de dilluns a dijous.
