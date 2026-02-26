Detectats 33 nous positius de pesta porcina dins de la zona d’alta risc, que eleven el total de casos a 195
Ordeig assegura que estan ultimant un “pla d’erradicació” del senglar en els primers 20 quilòmetres del focus
Andrea Salazar (ACN)
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest dijous 33 nous positius de pesta porcina africana (PPA), tot i que tots estan dins de l’actual zona d’alt risc. Amb tot, el nombre total de casos s’enfila fins als 195. En declaracions als mitjans, ha recordat que les restriccions es mantenen com fins al moment, amb 16 municipis afectats parcialment o totalment, i ha assegurat que estan ultimant un “pla d’erradicació” del senglar en els primers 20 quilòmetres del focus. “S’han d’eliminar els senglars i s'han de generar unes zones blanques”, ha detallat, alhora que ha dit que tot es farà amb un “horitzó temporal raonable”.
Amb tot, el nombre de municipis que es troben, totalment o parcialment, dins de la zona d’alt risc son 16: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Molins de Rei, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat i Barcelona.
En aquests municipis està prohibit accedir al medi natural i fer activitats de manera individual o en grup, tot i això, sí que es pot accedir als habitatges, desenvolupar activitats econòmiques en espais tancats o anar a restants o instal·lacions esportives.
Ordeig ha recordat que al radi de 20 quilòmetres s’han analitzat ja més de 1.000 senglars, i ha assegurat que des de l’1 de gener s’han abatut 13.600 senglars arreu de Catalunya.
