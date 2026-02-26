Una ofrena a la tomba de Gaudí i una missa a la Sagrada Família, primers actes confirmats de la visita de Lleó XIV
La junta constructora del temple preveu que l’expedició papal incrementi encara més l’afluència a la basílica, tal com va passar després de la benedicció de Benet XVI: “El rebem amb satisfacció, però ens comportarà problemes per l’explotació logística”
Jordi Ribalaygue
L’anunci oficial de la visita del Papa a Espanya i, en particular, també a Barcelona al juny no ha agafat per sorpresa l’Església catalana. En una breu compareixença sense preguntes, l’Arzobisbat de Barcelona ha celebrat aquest dijous el pròxim viatge de Lleó XIV i ha revelat que treballa en els preparatius des del novembre. A l’espera que el Vaticà confirmi l’agenda d’actes del pontífex, aquest matí s’ha avançat que el nucli de la visita papal a la capital catalana serà la benedicció de la recentment culminada Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí el 10 de juny. A l’espera que la Santa Seu validi els actes programats pel comitè organitzador, es preveu que Lleó XIV participi a les 10 del matí del dia de l’efemèride en una ofrena floral a la tomba de l’arquitecte, enterrat a la cripta de la Sagrada Família, i en una missa solemne que se celebrarà a la tarda del mateix dia a la basílica. Tot i que el nucli de la visita seran les celebracions vinculades a Gaudí, el Monestir de Montserrat és un dels punts que més sonen ara per ara com a possibles destinacions del Papa a Catalunya.
Paral·lelament, el director de la junta constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, ha afirmat que les bastides que recobreixen la Torre de Jesús es començaran a retirar la setmana vinent, un cop ja ha estat coronada amb la gran creu col·locada la setmana passada. Ha indicat que no es retiraran completament, sinó fins a la base que sosté la grua, “que no es desmuntarà fins després de l’estiu”. A més, l’ascensor per visitar la torre més elevada de la Sagrada Família, i alhora la més alta entre tots els temples cristians, no serà accessible al públic fins al 2027.
Camps ha declarat que la junta es mostra molt satisfeta per la visita de Lleó XIV. Ha recordat que el viatge de Benedicto XVI fa quinze anys per consagrar el temple com a basílica va comportar un increment del 38% en l’afluència de visitants, i ha augurat que ara podria repetir-se el creixement. “El rebem amb satisfacció, però ens comportarà problemes per l’explotació logística de la basílica”, ha advertit.
Pendents del Vaticà
Per la seva banda, el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadías, ha explicat que encara no s’han concretat els dies exactes de la visita, “però el 10 de juny és una data que pren una força especial”. També ha assenyalat que resta pendent confirmar “les celebracions concretes amb el sant pare”.
Correspondrà al Vaticà resoldre aquestes incògnites, un cop ha rebut la proposta d’agenda elaborada per l’arquebisbat. “El programa ja s’ha lliurat a la Santa Seu, que l’està valorant, i aviat en rebrem la resposta, probablement amb petits ajustos”, ha pronosticat Abadías. Igualment, s’ha compromès a convocar una roda de premsa oberta a preguntes quan es tanquin els detalls.
Camps ha explicat que la junta constructora participa des de fa mesos en el disseny de la visita, en col·laboració amb l’arquebisbat, ja quan el desplaçament de Robert Francis Prevost amb motiu de l’aniversari de la mort de Gaudí era un secret a veus. “Durant aquest temps hem preparat els actes, però no en podem oferir detalls fins que siguin aprovats pel Vaticà”, ha insistit. En tot cas, ha remarcat que “no és el mateix una celebració solemne sense el Papa que amb la seva presència i la de representants de la cúria internacional”.
L’equip organitzador del viatge està integrat per una quinzena de persones i coordinat pel sacerdot Enric Puig. Els responsables han afegit que ja han mantingut contactes amb la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Abadías ha destacat que “la il·lusió i l’alegria” per rebre el Papa “és notable”. “És un viatge que teníem molt present, i el 10 de juny ja figurava com una data central. La presència del sant pare encara ens il·lusiona més”, ha conclòs.
