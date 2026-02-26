Viatge del Papa a Catalunya
Una ofrena a la tomba de Gaudí i una missa a la Sagrada Família, primers actes confirmats de la visita de Lleó XIV a Catalunya
La junta constructora del temple preveu que l’expedició papal incrementi encara més l’afluència a la basílica: «Ho rebem amb satisfacció, però ens portarà problemes per l’explotació logística»
Jordi Ribalaygue
L’anunci oficial de la visita del Papa a Espanya i, en particular, també a Barcelona al juny no ha agafat per sorpresa l’Església catalana. En una breu compareixença sense preguntes, l’Arquebisbat de Barcelona ha celebrat aquest dijous el pròxim viatge de Lleó XIV i ha revelat que treballa en els preparatius des del novembre. A falta que el Vaticà confirmi l’agenda d’actes del pontífex, aquest matí s’ha anticipat que el nucli de la visita papal a la capital de Catalunya serà la benedicció de l’acabada de culminar Torre de Jesús, coincidint amb la commemoració del centenari de la mort d’Antoni Gaudí el 10 de juny. Durant el matí d’aquell dia, es preveu una ofrena floral a la tomba de l’arquitecte, enterrat a la cripta del temple, i una missa solemne oficiada per Lleó XIV a la basílica, a la tarda en aquella mateixa jornada.
Al mateix temps, el director de la junta constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, ha expressat que les bastides que recobreixen la Torre de Jesús es començaran a treure la setmana que ve, una vegada que ja ha sigut coronada amb la gran creu que es va rematar la setmana passada. Ha indicat que no es retiraran per complet, sinó fins a la base que sosté la grua, «que no es desmuntarà fins passat l’estiu», ha concretat. A part, l’ascensor per visitar la torre més elevada de la Sagrada Família i, al seu torn, la més alta entre tots els temples cristians no serà accessible per al públic fins al 2027.
Camps ha declarat que la junta es mostra molt complaguda perquè Lleó XIV acudeixi a la Sagrada Família a finals de primavera. Ha recordat que el viatge de Benet XVI fa 15 anys per consagrar-la com a basílica va suposar que els visitants al temple s’incrementessin en un 38%,amb la qual cosa ha augurat que ara podrien tornar a créixer. «Ho rebem amb satisfacció, però ens portarà problemes per l’explotació logística de la mateixa basílica», ha reconegut el director de la junta constructora.
Per la seva banda, el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadías, ha explicat que encara no s’han precisat els dies exactes en què Lleó XIV es desplaçarà a Barcelona, «però el 10 de juny és un dia que cobra especial força», ha admès. El religiós ha apuntat que falta per confirmar els dies exactes en què el Papa serà a la capital catalana i «les celebracions concretes amb el sant pare». «El programa s’ha entregat a la Santa Seu, ja està fent les seves valoracions i aviat rebrem les seves respostes, segurament amb els petits ajustos que ens demanin», ha pronosticat Abadías, que s’ha compromès que es convocarà una roda de premsa oberta a preguntes quan els detalls de la comitiva papal estiguin tancats.
Camps ha comentat que la junta constructora de la Sagrada Família és partícip des de fa uns mesos dels preparatius de la visita, en col·laboració amb l’arquebisbat, ja quan el desplaçament de Robert Francis Prevost en ocasió de l’aniversari de la mort de Gaudí era un secret a crits. «Una cosa és una celebració solemne sense el Papa i una altra de molt diferent és amb presència del Papa i representants de la cúria internacional», ha distingit el director de la junta constructora.
L’equip organitzador del viatge de Lleó XIV a Barcelona està integrat per una quinzena de persones i el coordina el sacerdot Enric Puig. Els responsables de dissenyar l’expedició del Papa a Barcelona han afegit que han mantingut contactes amb la Generalitat i l’ajuntament.
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Toni Elías fa el salt al món dels reality: participarà en la nova temporada de 'Supervivientes