Catalunya declara el final del brot de dermatosi nodular
El sector, que ha perdut 4 milions d’euros, critica l’actuació de la Generalitat i diu que la recuperació del boví serà lenta
María Jesús Ibáñez
Cinc mesos de restriccions, quatre milions d’euros de pèrdues directes, 30.000 places disponibles en granges buides, una caiguda de la facturació de prop de 160 milions d’euros i indemnitzacions de la Generalitat per 6,3 milions. Aquestes són les xifres del cost del brot de dermatosi nodular contagiosa (DNC) declarat el 3 d’octubre a Catalunya, que ha mantingut en alerta desenes de productors de boví catalans fins ahir, quan la Generalitat va donar per erradicat el virus. Almenys de moment.Cinc mesos de restriccions, quatre milions d’euros de pèrdues directes, 30.000 places disponibles en granges que han estat buides, una caiguda de la facturació de prop de 160 milions d’euros i indemnitzacions de la Generalitat per 6,3 milions més. Aquestes són les grans xifres del cost que ha tingut el brot de dermatosi nodular contagiosa (DNC) que es va declarar per primera vegada el 3 d’octubre a Catalunya i que ha mantingut en alerta desenes de productors de boví catalans fins aquest dijous, quan la Generalitat ha donat per erradicat el virus. Almenys de moment.
La malaltia, declarada inicialment en una granja de Castelló d’Empúries (Alt Empordà), ha mantingut immobilitzades 1.124 explotacions de 165 municipis. El 8 de gener, quan la Generalitat es disposava a ordenar l’aixecament de les restriccions, el virus va reaparèixer en una granja de Capmany, l’amo de la qual no havia vacunat totes les seves vaques.La malaltia, declarada inicialment en una granja de Castelló d’Empúries (Alt Empordà), ha mantingut immobilitzades 1.124 explotacions d’un total de 165 municipis, entre altres raons perquè, quan la Generalitat es disposava a ordenar el 8 de gener, l’aixecament de les restriccions imposades a la zona, el virus va reaparèixer en una granja de Capmany, el propietari del qual no havia vacunat la totalitat de les seves vaques.
"Des d’aquest divendres, es pot reprendre l’activitat ramadera a tota la zona, amb mesures reforçades de bioseguretat i preses de mostres periòdiques per assegurar-se que el virus està sota control", va anunciar el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, en una atenció als mitjans al Parlament. Ordeig va insistir que "la vacunació contra la dermatosi passa a ser obligatòria per al 100% de la cabanya".
Compensacions
I va recordar que el seu departament ha fet efectius aquests 6,3 milions compromesos per compensar els afectats, a més d’habilitar una línia de crèdits a través de l’Institut Català de Finances (ICF). "No podem permetre que es perdi ni una sola granja més de vaques", va afirmar. "Des d’aquest divendres, es pot reprendre l’activitat ramadera a tota la zona, això sí amb mesures reforçades de bioseguretat i amb preses de mostres periòdiques per realitzar analítiques i assegurar-se que el virus està sota control", ha anunciat el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, en una atenció als mitjans de comunicació als passadissos del Parlament. Ordeig ha insistit que "la vacunació contra la dermatosi passa a ser obligatòria per al 100% de la cabana" i ha recordat que el seu departament ha fet ja efectius aquests 6,3 milions compromesos per compensar els afectats, a més d’habilitar una línia de crèdits a través de l’Institut Català de Finances (ICF), "perquè no podem permetre que es perdi ni una sola granja més de vaques a Catalunya".I, tot i que el conseller va destacar que tant les exportacions com el consum intern de carn van registrar un bon ritme el 2025, els ramaders asseguren que la recuperació serà lenta. "Les ramaderies han patit una ruptura de circuits comercials, pèrdua de clients i proveïdors, i han hagut de mantenir costos fixos sense ingressos", lamenta Oriol Canal, president de l’associació Asoprovac. A més, recorda Canal, "la prolongació de les restriccions ha impossibilitat qualsevol planificació".I tot i que el conseller ha destacat que tant les exportacions com el consum intern de carn van registrar un bon ritme el 2025, els ramaders asseguren que la recuperació serà lenta. "Les ramaderies han patit una ruptura de circuits comercials, pèrdua de clients i proveïdors, i han hagut de mantenir costos fixos sense ingressos", lamenta Oriol Canal, president de l’associació Asoprovac, que agrupa productors de boví de tot Catalunya. A més, recorda Canal, "la prolongació de les restriccions ha impossibilitat qualsevol planificació".
Per al sindicat Unió de Pagesos, el pitjor ha sigut "la improvisació i la inoperància de la Conselleria d’Agricultura en la gestió dels casos de dermatosi nodular". "Des de la confirmació dels primers casos, Unió de Pagesos va reivindicar que s’activessin mesures com el fre a l’entrada d’animals provinents de França i l’ampliació de les zones de vacunació preventiva del bestiar", recorda l’organització.
