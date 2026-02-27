Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detectat un cas humà de grip porcina a Lleida

És el quart notificat des del 2009 a l’estat espanyol i Salut remarca que el risc per a la població és molt baix

Imatge d'arxiu d'una granja de porcs

Imatge d'arxiu d'una granja de porcs / Laura Cortés

ACN

Barcelona

 El Departament de Salut ha detectat un cas humà de grip porcina A (H1N1) a Lleida. Es tracta de la quarta infecció notificada d’aquest virus en persones a l’Estat des del 2009. Experts de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’organisme estatal Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) i l’Agència de Salut Pública estan avaluant conjuntament el cas.

Des de la conselleria remarquen que el risc per a la població d’infectar-se amb aquest virus és molt baix.

