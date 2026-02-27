Gairebé 50.000 milions d’euros
El Govern augmenta un 10% el seu pressupost per al 2026 per la despesa més gran en vivenda, Mossos i deute
L’administració catalana podrà gastar gairebé 50.000 milions d’euros i la meitat aniran a sanitat i educació, les dues partides que tenen els recursos consolidats
Gabriel Ubieto
La Generalitat de Catalunya vorejarà aquest any els 50.000 milions d’euros de pressupost, un 10,3% més dels que va disposar l’any passat, quan no va aconseguir aprovar uns nous comptes públics però sí un reforç via suplements de crèdit. L’Executiu de Salvador Illa ha presentat un pressupost expansiu, habilitat per la bona marxa de l’economia, que durant els últims anys ha permès recaptar xifres rècord i que pretén reforçar especialment partides com les de vivenda o els Mossos d’Esquadra.
La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha traçat uns comptes que incrementen totes les seves partides de despesa, mentre corregeix el desfasament pressupostari propi de no haver renovat els comptes des del 2023. Si bé alguns, en proporció, amb més afany que d’altres.
La partida que més creix percentualment és el deute, que consumirà aquest any 1.616 milions d’euros. És la cinquena partida a la qual més diners destina la Generalitat, més que, per exemple, a la Conselleria d’Empresa i Treball o a la de Justícia, fins al punt de doblegar-se respecte al pressupost del 2023.
Vivenda i Mossos
Les altres dues grans partides que més creixen respecte als últims comptes públics aprovats són les destinades als departaments de Territori (+35%) i Interior (+34,5%), si bé, per magnitud consolidada, la que més euros necessitarà serà Salut.
La Generalitat destinarà a costejar la sanitat pública un total de 13.840 milions d’euros, un 21,3% més del pressupostat el 2023. Aquest increment queda aquest any per sota de la mitjana del conjunt de departaments.
L’altra gran partida consolidada és, com és habitual, l’educació. Col·legis i instituts tindran un pressupost de 8.356 milions d’euros, un 24,5% més que el 2023 i també amb un increment per sota de la mitjana. En termes absoluts, un de cada dos euros se’n van a aquestes dues partides.
Aquest increment pressupostari anirà acompanyat d’augment de plantilles. El sector públic català ja ocupa més de 300.000 persones. Així queda desglossat en el projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, que constata un creixement a la plantilla de funcionaris i personal del 7,7% respecte als últims comptes presentats, del 2023.
Rècord d’ingressos
La Generalitat podrà gastar més perquè està ingressant bastant més. La bona marxa de l’economia catalana, que durant l’últim lustre ha crescut i continua creixent a nivells molt superiors a la mitjana europea, permetrà que a la caixa entrin aquest 2026 un total de 48.231 milions d’euros d’ingressos no financers, un 28% més que en els últims comptes registrats el 2023.
Part d’aquests cabals arriben per la transferència d’impostos més gran com l’IVA o l’IRPF –que recapta l’Estat i després cedeix a Catalunya–, per la recaptació més gran d’impostos propis, com ara accions o patrimoni, així com la incorporació de nous tributs, com l’impost a la banca. Aquest any la Generalitat ingressarà un total de 367 milions d’euros.
Els comptes dissenyats per la consellera Romero preveuen més despeses que ingressos, amb un dèficit de 329,6 milions d’euros, equivalent al 0,1% del PIB. El deute públic està previst que baixi un punt respecte a l’any anterior, fins al 27,4% i el Govern confia a reduir-lo encara més, fins al 22% del PIB, una vegada el Govern central compleixi el seu compromís de perdonar part del deute acumulat del FLA.
