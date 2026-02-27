Parlament
Quan es votaran els pressupostos de la Generalitat? Quant temps tenen el Govern i ERC per pactar?
El debat a la totalitat serà el 20 de març i, si se supera aquesta primera tria, la votació definitiva seria el 24 d’abril
El Govern destinarà 4.000 milions dels pressupostos a les infraestructures per millorar la mobilitat a Catalunya
Rull assegura que ho té «tot preparat» per rebre Puigdemont al Parlament i dona per fet que Illa ho farà a la Generalitat
Carlota Camps
Una vegada aprovats pel Govern i celebrada la seva entrega protocol·lària al Parlament, els pressupostos de la Generalitat ja s’han posat a caminar a la Cambra catalana. La primera cita marcada en vermell al calendari és el debat a la totalitat. La Mesa i la Junta de Portaveus ha acordat que aquest ple tingui lloc el pròxim 20 de març, i que els grups puguin registrar les esmenes fins al 19 de març fins a les 10.30 h del matí.
El reglament de la Cambra estableix un termini mínim de deu dies naturals perquè els grups parlamentaris puguin registrar un possible veto als comptes. Habitualment s’estableixen els terminis més curts possibles, així va passar el 2023 i 2024, no obstant, en aquesta ocasió no serà així: en comptes de deu dies en seran vint. Socialistes i republicans han volgut donar-se una mica més temps per calmar les aigües i tornar a la negociació. ERC reclama una «via transitable» a què poder acollir-se com un compromís que el PSOE acceptarà que Catalunya pugui recaptar el 100% de l’IRPF el 2028.
Aquest serà un moment clau per calibrar l’estat de les converses entre socialistes i republicans i les possibilitats que hi hagi o no acord final. No obstant, tot i que el 19 de març encara no hi hagi pacte, ERC podria registrar l’esmena i acabar retirant-la en l’últim moment. Ho poden fer fins a un segon abans de l’inici de la votació al primer filtre. Això sí, en cas de no superar aquesta votació, es paralitzaria la tramitació i el projecte cauria en sac foradat.
Abans de tot això, del 2 al 5 de març, els consellers del Govern desfilaran per les seves respectives comissions al Parlament per donar compte de les partides destinades als seus departaments.
Si els comptes superen la primera tria del 20 de març, tornaran a les comissions corresponents, que hauran de rebutjar també les esmenes a la totalitat per departaments. Després ja només quedarien les esmenes parcials, que ja no permeten fer grans canvis en els números, només moure partides dins dels mateixos departaments, sense augmentar la despesa. Finalment, si se superen tots aquests passos, la votació definitiva tindrà lloc el 24 d’abril.
Tot i que encara existeix una possibilitat que es retardi un mes més. Després de la publicació del dictamen final del projecte de llei de pressupostos, això passarà el 17 d’abril, els grups parlamentaris disposen de tres dies per recórrer el text davant el Consell de Garanties Estatutàries, que pot pronunciar-se sobre la seva adequació a l’ordenament jurídic. La seva resolució no pot alterar la votació dels comptes públics, ja que la seva resolució no és vinculant, però sí que podria retardar un mes el seu recorregut. Si hi ha recurs, el desenllaç es desplaçaria cap a la segona meitat del maig.
