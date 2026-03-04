Sant Miquel del Fai reobrirà el 21 de març amb accés diari i més visites escolars
El recinte tornarà a obrir després del tancament de tres mesos per manteniment de la cinglera
Sant Miquel del Fai reprendrà l’activitat el dissabte 21 de març després del tancament iniciat el 15 de desembre per dur a terme treballs de manteniment i mitigació del risc de despreniments a la cinglera. La nova etapa de gestió de l'espai, presentada aquest dimecres, incorpora l’obertura cada dia de la setmana, una ampliació horària entre maig i agost i l’extensió del programa educatiu perquè les visites escolars s’ofereixin, per primera vegada, a centres de tot el territori català. Les reserves per accedir en aquest indret, on hi ha un antic monestir erigit sobre un cingle amb dos salts d'aigua, dins el paratge natural dels Cingles de Bertí, ja es poden fer al web i són gratuïtes tant per a l’accés com per a l’aparcament.
A la presentació, el diputat d’Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, ha destacat que, ara que s'han acabat els treballs, “tot l’espai visitable de Sant Miquel del Fai està protegit davant possibles despreniments d’elements rocosos”.
Per la seva banda, el director de Sant Miquel del Fai, Lluís Martínez, ha subratllat que l’ampliació horària i l’obertura diària suposen “una nova etapa” per arribar a més públic i a més escoles que considera que permetrà incrementar els prop de 50.000 visitants anuals. La trobada també ha comptat amb la presència dels alcaldes de Bigues i Riells del Fai, Joan Galiano; de Sant Feliu de Codines, Pol Cabutí, i de Sant Quirze Safaja, Carles Lupiañez.
Més visites
Entre l’1 de setembre i el 30 d’abril l’horari d’obertura serà de 10 h a 16.30 h, mentre que de l’1 de maig al 31 d’agost s’allargarà fins a les 18 h. Com és habitual, el recinte tanca anualment del 15 de desembre al 15 de març per fer tasques de manteniment de la cinglera.
En l’àmbit educatiu, a partir del dilluns 23 de març es reprendran les visites escolars de dilluns a divendres, entre les 10 h i les 13 h, amb activitats d’unes dues hores adaptades als diferents nivells: des de cicle infantil fins a ESO, ZER i alumnat d’escoles d’educació especial. Després de les proves pilot fetes l’any passat amb centres de l’entorn, el programa s’obre ara a escoles de tot Catalunya i la reserva s’haurà de fer amb un formulari.
Tres mesos d'obres
El tancament d’aquest hivern s’ha fet per mitigar el risc de despreniments de pedres en el tram obert al públic. Dins del Pla anual de seguiment i control dels talussos, durant el 2025 hi van haver tres despreniments, als mesos de març i setembre, en trams situats entre el pas de la Foradada i el Salt del riu Tenes i entre el sector del baluard i el Salt del Rossinyol.
Les obres han consistit en la retirada de material inestable al front del talús i en la instal·lació de sistemes flexibles amb malla de cable d’acer i malla de triple torsió reforçada amb cable i passadors. El cost total dels treballs ha estat de 45.479 euros, segons la mateixa informació.
En paral·lel, la Diputació situa aquesta gestió dins el Pla de gestió del risc geològic redactat el 2023 per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que defineix actuacions per reduir el risc. Posteriorment, s’hi van instal·lar sensors per monitoritzar les cingleres i controlar de manera automàtica i contínua possibles moviments de masses rocoses.
