Activat el pla Inuncat pel temporal marítim a l'Ebre i vent a Tarragona i Barcelona per la borrasca Regina
Les àrees de Tarragona, Barcelona i el Penedès podrien registrar ratxes de vent de 72 km/h
Vent, pluges intenses i fenòmens meteorològics adversos: la predicció del Meteocat per a Catalunya
EFE
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimecres el Pla especial per risc d'inundacions de Catalunya (INUNCAT), en fase d'alerta, per la previsió de pluges abundants que portarà la borrasca Regina. Aquest nou temporal de llevant portarà pluges abundants, temporal marítim sever i ventoleres a partir d'aquest dijous, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
Aquestes previsions indiquen que al matí s'iniciaran les precipitacions en les Terres de l'Ebre, que s'aniran estenent després a gran part del país. Serà a les comarques del nord-est, especialment en zones elevades, on es preveu major pluja (més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores), ha informat Protecció Civil en un comunicat.
També es preveu la possibilitat d'ones superiors a 2,5 metres fins al divendres al migdia, un episodi que s'iniciarà a les comarques del litoral sud i a partir del dijous al migdia es desplaçarà a l'Alt i Baix Empordà. A l'Alt Empordà les ones poden superar els 4 metres.
També a partir d'aquest dijous es preveuen fortes ratxes de vent (més de 72 km/h) en zones de les comarques del Camp de Tarragona, Penedès i Barcelona, especialment les pròximes a la costa.
Protecció Civil de la Generalitat demana extremar les precaucions, seguir les previsions meteorològiques i no posar-se en situacions de risc, sobretot allunyant-se de rius, rieres i barrancs, encara que no plogui, i no creuant-los en cap cas encara que portin molt poca aigua.
