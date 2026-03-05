Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Illa defensa que "si tothom posa Catalunya per davant" hi haurà pressupostos

El cap de l'executiu creu que tothom ha de "complir amb el seu deure" i crida a donar "la millor certesa" als ciutadans

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la inauguració de l'estació d'autobusos de Lleida

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la inauguració de l'estació d'autobusos de Lleida / ACN

ACN

Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aspirat aquest dijous a aconseguir l'aprovació dels pressupostos per enguany. "Tenim clar que, si tothom posa Catalunya per davant, actua amb responsabilitat i, per allò que realment importa, ho aconseguirem", ha defensat el cap de l'executiu, en la seva intervenció en una reunió amb rectors de les universitats catalanes.

Illa ha remarcat que, davant del context d'incertesa internacional, "Catalunya és on ha de ser". "A Catalunya, la millor certesa que podem donar als ciutadans és aprovar uns pressupostos", ha afegit. Així mateix, ha considerat que cadascú ha de "complir amb el seu deure", com ha fet el Govern presentant els comptes "que el país necessita".

