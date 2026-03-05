Nasim Riahi, iraniana: "Si parlo, em fan por les represàlies del règim iranià, fins i tot aquí a Catalunya"
Anònimament, expressa el seu rebuig al règim dels aiatol·làs, i desitja que hi hagi un canvi de govern al seu país
La Nasim Riahi no es diu així. És un nom fals, però només ha accedit a parlar amb Regió7 amagant la seva identitat i molts detalls de la seva vida. Riahi està feliç perquè han derrocat al líder suprem iranià, però sap que el govern de l'Iran li podria fer mal si la identifiquen fent declaracions en contra. No és l’única, altres iranians directament han declinat fer-ho, i tots pel mateix: la por a les represàlies del règim dels aiatol·làs.
A Nasim Riahi, li "crema per dins no poder dir res, ni a les xarxes socials, ni als mitjans... La gent que ho fa són molt valents, però jo no ho sóc tant". Sap que el govern de l'Iran no té "filtre. Busca qui opina, qui publica, qui diu coses prohibides. Li farien mal a la família que ha quedat allà". I això sense descartar que "no em puguin fer mal fins i tot aquí. Prou hi ha hagut casos de gent a l’estranger que han patit morts estranyes".
Aquesta jove iraniana opina que al seu país d'origen "la gent està molt molesta, volen un canvi de règim, però no tenen armes. Fins i tot li demanen a un personatge com Trump que els ajudi". Com molts iranians, està "contenta que hagin eliminat caps militars i polítics del país", però no canten victòria. Sap que "Trump té els seus objectius, no és una ONG". Segons ella, l'actual govern té "poca gent a favor, les imatges que ensenya de molta gent aclamant-los són imatges trucades pel govern", i ella, com molts altres, desitjaria una tornada de la família Pahlevi, els hereus del Sha, encara que tampoc ho veu clar del tot.
Però creu que els països que tant parlen a favor de la llibertat a Iran els podrien ajudar d'una manera molt més simple, expulsant els familiars dels dirigents iranians que "viuen com un rei amb els diners de tots els ciutadans iranians". "El règim obliga a la gent a les restriccions islàmiques, però les seves filles viuen al Canadà o a Europa absolutament de manera europea, sense vels ni res". Per a Riahi, aquests "països haurien de detectar-ho i els haurien d’expulsar".
No descarta que hi pugui haver un altre aixecament popular contra el govern de l'Iran, "perquè la gent ara estan molt estressats econòmicament, pensen que és igual si els maten, i així no es pot viure. La gent està patint, no té calés, els bancs són corruptes, i hi ha molta inseguretat, però per què la gent cada cop és més pobre".
La Guàrdia Revolucionària va reprimir a sang i foc la revolta que hi va haver a finals de 2025 i principis del 26, quan el "Govern va matar una quantitat exagerada de gent" Però, tot i això, la Nasim riahi diu que "el poble segueix fent, no estan parats. Fa por sortir al carrer, perquè l’alegria de la gent no agrada al règim, però això no vol dir que no pugui tornar a passar una revolta".
Sincerament, espera que tot s’acabi, perquè té ganes de tornar a veure els seus familiars que es van quedar allà.
