Moció
El PP porta al Parlament la prohibició del burca a la via pública, escoles i centres sanitaris
Similitudes y diferencias entre los planes de Vox y Junts para prohibir el burka y el nicab
ERC se abre a sancionar el uso del burka pero rechaza fórmulas punitivistas
Carlota Camps
El Parlament votarà la setmana vinent una proposta del PP per instar el Govern a prohibir el burca i el nicab a la via pública, així com a les escoles, centres sanitaris i altres edificis públics o equipaments socials. Els populars justifiquen la mesura per "motius de seguretat, identificació personal, dignitat de la dona i convivència". Es tracta d’una moció sense efectes vinculants, però servirà perquè la resta de partits es posicionin sobre una qüestió que també ha començat a abordar-se al Congrés. Fa unes setmanes, la cambra baixa va rebutjar una iniciativa de Vox amb el mateix propòsit, però el debat va motivar Junts a presentar un altre text sobre la qüestió. El PSOE es va mostrar disposat a estudiar el plantejament dels postconvergents, mentre que ERC també es va obrir a explorar aquest camí.
La proposta del grup liderat per Alejandro Fernández, però, va molt més enllà i també planteja establir un "sistema de visat per punts" com a forma d’accedir al permís de residència o "endurir els supòsits d’expulsió". El text també qualifica de "descontrolada" i "fracassada" la política migratòria del Govern i l'assenyala com a responsable de l'augment de la multireincidència" i d’una "degradació accelerada de la convivència en nombrosos barris i ciutats" de Catalunya. Per això, el PP proposa rebutjar el projecte de regularització extraordinària anunciat el passat mes de gener i endurir el control de fronteres.
La moció, a més, assegura que a Catalunya "no hi cap tothom" i proposa prioritzar aquella immigració procedent de "països i cultures" amb qui Espanya comparteix "una mateixa matriu cultural", en una referència implícita a Amèrica Llatina. El sistema de visat per punts proposat pels populars com a via per "accedir al permís de residència" valoraria "la formació, l’experiència, l’idioma i la integració" del sol·licitant. El redactat dels populars també qualifica d’"honor" l’adquisició de la nacionalitat espanyola i assegura que ha de ser un "compromís" amb la "història, llengua i valors" espanyols.
"La concessió de la nacionalitat ha de ser un reconeixement a aquells que demostrin no només complir els requisits legals, sinó també tenir la vocació de formar part d’un projecte comú de convivència en llibertat i d’estima pel país", conclou.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima