Moció

El PP porta al Parlament la prohibició del burca a la via pública, escoles i centres sanitaris

Similitudes y diferencias entre los planes de Vox y Junts para prohibir el burka y el nicab

ERC se abre a sancionar el uso del burka pero rechaza fórmulas punitivistas

El grup parlamentari del PP al Parlament.

El grup parlamentari del PP al Parlament. / ACN

Carlota Camps

Barcelona

El Parlament votarà la setmana vinent una proposta del PP per instar el Govern a prohibir el burca i el nicab a la via pública, així com a les escoles, centres sanitaris i altres edificis públics o equipaments socials. Els populars justifiquen la mesura per "motius de seguretat, identificació personal, dignitat de la dona i convivència". Es tracta d’una moció sense efectes vinculants, però servirà perquè la resta de partits es posicionin sobre una qüestió que també ha començat a abordar-se al Congrés. Fa unes setmanes, la cambra baixa va rebutjar una iniciativa de Vox amb el mateix propòsit, però el debat va motivar Junts a presentar un altre text sobre la qüestió. El PSOE es va mostrar disposat a estudiar el plantejament dels postconvergents, mentre que ERC també es va obrir a explorar aquest camí.

La proposta del grup liderat per Alejandro Fernández, però, va molt més enllà i també planteja establir un "sistema de visat per punts" com a forma d’accedir al permís de residència o "endurir els supòsits d’expulsió". El text també qualifica de "descontrolada" i "fracassada" la política migratòria del Govern i l'assenyala com a responsable de l'augment de la multireincidència" i d’una "degradació accelerada de la convivència en nombrosos barris i ciutats" de Catalunya. Per això, el PP proposa rebutjar el projecte de regularització extraordinària anunciat el passat mes de gener i endurir el control de fronteres.

La moció, a més, assegura que a Catalunya "no hi cap tothom" i proposa prioritzar aquella immigració procedent de "països i cultures" amb qui Espanya comparteix "una mateixa matriu cultural", en una referència implícita a Amèrica Llatina. El sistema de visat per punts proposat pels populars com a via per "accedir al permís de residència" valoraria "la formació, l’experiència, l’idioma i la integració" del sol·licitant. El redactat dels populars també qualifica d’"honor" l’adquisició de la nacionalitat espanyola i assegura que ha de ser un "compromís" amb la "història, llengua i valors" espanyols.

"La concessió de la nacionalitat ha de ser un reconeixement a aquells que demostrin no només complir els requisits legals, sinó també tenir la vocació de formar part d’un projecte comú de convivència en llibertat i d’estima pel país", conclou.

