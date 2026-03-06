D’aquí a uns 15 dies
L’oposició a Albiol a Badalona forçarà un ple extraordinari després de les dues morts de persones sense sostre d’aquesta setmana
PSC, ERC, Badalona en Comú i Guanyem reclamen la reobertura de l’únic alberg municipal per a persones sense llar
Mor una altra persona sense sostre als carrers de Badalona, la segona en una setmana
Troben morta una persona sense sostre en una plaça de Badalona
Gerardo Santos
Les morts de quatre persones sense sostre (dues aquesta mateixa setmana) des de principi d'any als carrers de Badalona han portat l’oposició municipal en bloc (formada per PSC, ERC, En Comú Podem i Guanyem) a decidir-se per sol·licitar la convocatòria d’un Ple extraordinari perquè l’alcalde, Xavier Garcia Albiol, rendeixi comptes sobre la situació del sensellarisme a la ciutat. L’oposició política badalonina entén que aquest Ple hauria de servir "per situar el sensellarisme com una prioritat política a la ciutat i per acordar mesures concretes que evitin que situacions com les que s’han produït aquest any es tornin a repetir", es llegeix a l’escrit publicat per l’oposició aquest divendres.
El registre de la sol·licitud tindrà lloc el pròxim dilluns 9 de març, de manera que des d’aleshores el govern d’Albiol disposarà de dues setmanes per convocar el Ple. "Aquestes morts evidencien una situació d’emergència social i una deixadesa institucional que requereix una resposta immediata per part del govern municipal". Per aquest motiu, reclamen que el consistori "afronti la problemàtica amb responsabilitat i amb polítiques socials actives que garanteixin la dignitat i la protecció de les persones més vulnerables".
"La ciutat no pot normalitzar que hi hagi persones dormint al carrer ni que aquesta situació acabi derivant en morts evitables", sentencien. Entre les mesures que reclama l’oposició, una que comença a ser ja clàssica: la reobertura de l’alberg municipal de Can Bofi Vell, tancat fa ja gairebé dos anys, i que era l’únic de la ciutat dedicat a acollir persones sense sostre. Tanmateix, Albiol ha descartat aquesta opció en diverses ocasions. Així mateix, l’oposició reclama també "l’ampliació dels recursos d’atenció i allotjament d’emergència i una estratègia municipal integral que permeti abordar el sensellarisme des d’una perspectiva social, preventiva i coordinada amb les entitats que treballen sobre el terreny".
El president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, ha pronunciat una frase a la qual ja va recórrer quan va fer balanç dels dos primers anys del present mandat d’Albiol: "La Badalona que pateix no té qui la governi". "Calen respostes urgents a una situació insostenible ―ha sintetitzat Carrera―. Menys màrqueting, menys mentides i més acció". Per la seva banda, el president del grup municipal d’ERC, Àlex Montornès, ha afirmat que "un alcalde que odia els seus veïns, tinguin o no tinguin casa, no és un bon alcalde".
Demanen un pla de xoc
La líder dels Comuns a Badalona, Aïda Llauradó, ha afegit a les exigències la creació d’un pla de xoc per revertir la situació del sensellarisme a la ciutat, i ha recordat que al Parlament n’han pactat un dotat amb 30 milions d’euros per afrontar el sensellarisme en els pressupostos de la Generalitat. "Hi ha diners i equipaments per impulsar polítiques per a persones sense llar a Badalona, però el govern d’Albiol no els està activant". Finalment, la presidenta de Guanyem Badalona i exalcaldessa de la ciutat, Dolors Sabater, ha afirmat que "el model d’Albiol és el model de la mort al carrer". També ha acusat l’alcalde d’"actuar amb crueltat política". "Tanca els serveis, abandona les persones i, per justificar la seva deshumanització, les criminalitza", ha sentenciat.
En declaracions a la televisió municipal, la tercera tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Badalona, Rosa del Amo, ha assegurat que "cal lamentar" la mort d’aquestes quatre persones, i ha assenyalat que "a Barcelona, l’any passat van patir 84 morts de persones que vivien al carrer". "Els serveis socials de l’Ajuntament de Badalona estan buscant fórmules per treballar amb totes aquestes persones, però és cert que cada persona i cada situació és un món diferent", ha declarat.
