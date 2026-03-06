Protecció Civil demana precaució en les properes hores per l'augment de cabals de rius, rieres i barrancs
L'ACA emet avisos de perill per l'aforament del Ter a Sant Joan de les Abadesses, el Ges a Torelló i el Brugent a Amer
ACN - Redacció
Protecció Civil demana precaució en les properes hores per l'augment de cabals de rius, rieres i barrancs. En un comunicat, avisa que tot i que les pluges no són gaire intenses són persistents i això fa que diversos cabals de rius hagin incrementat de manera "significativa". De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha emès avisos de perill per augment de cabal a les estacions d'aforament del Ter a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), el Ges a Torelló (Osona) i el Brugent a Amer (la Selva). Aquest divendres ja es podran superar els 200 litres en zones elevades de les comarques gironines i de la Catalunya Central.
Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), s'han registrat ja 199,8 l al Puig Sesolles (Vallès Oriental), 180,4l al Parc Natural dels Ports (Baix Ebre) i 171,8l a Viladrau (Osona).
El servei informa que ha finalitzat la previsió d’intensitat de pluja per avui però s’estén a dissabte la previsió de superació del llindar d’acumulació de pluja de 100 litres en 24 hores a comarques del nord-est i sud del país. Altres registren que superen els 100 l segons dades de l'SMC són 113,5 l a Molló-Fabert (Ripollès), 112 l a Cantonigròs (Osona) i 107,4 l a Sant Pau de Segúries (Ripollès).
Davant la previsió de pluges i el risc hidrològic, Protecció Civil subratlla que és "molt important" allunyar-se de rius, rieres i barrancs, i desistir de voler creuar-los encara que portin poca aigua. "Amb pocs centímetres de profunditat un cotxe ja pot ser arrossegat, i a més les avingudes poden ser sobtades", avisen. Davant el temporal de pluja, i amb la previsió que els cabals dels rius augmentin considerablement, els Bombers revisen punts inundables com rieres, passeres i ponts.
Mentrestant, el CECAT està fent seguiment dels avisos de risc hidrològic a diverses conques del nord-est i Terres de l’Ebre i Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT).
Pel que fa a l’estat de la mar, l’episodi es manté fins a la matinada de dissabte amb possibilitat de superació d’onades superiors a 2,5 metres (maregassa) a tot el litoral, especialment a les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Barcelonès, el Maresme i la Selva durant aquest divendres.
Avisos al 112 i afectacions
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 13 hores un total de 264 trucades per la llevantada dels dies 5 i 6 de març. El gruix de trucades s’ha rebut des del Barcelonès (27%), seguit del Vallès Occidental (17,2%), el Vallès Oriental (8,02%) i el Maresme (7,59%). Barcelona ha estat el municipi amb més avisos (45) seguit d’Arenys de Mar, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Cugat del Vallès i Sant Pere de Torelló amb 11 trucades.
Els Bombers de la Generalitat han atès, des de les 8 h de dijous i fins a les 13 h d'aquest migdia, 191 avisos relacionats amb el temporal de vent i pluja. La majoria de serveis ha estat per atendre petites inundacions, per arbres caiguts i per assegurar elements de la via pública, com cables o pals de la llum, i mobiliari urbà amb perill de caure. Per regions d'emergències, la metropolitana nord és la que n'acumula més (79), seguit de la metropolitana sud (48), Girona (30), Tarragona (15), centre (11), Terres de l'Ebre (7) i Lleida (1).
Pel que fa a la mobilitat, el Servei Català de Trànsit (SCT) informa arran de les pluges intenses hi ha tallades per inundacions de les calçades la GIV-6226 a Garrigàs i la GI-552 a Riells i Viabrea. Per despreniments hi ha un carril tallat i pas alternatiu a l'N-260 a Riudaura i a la GI-543 entre Espinelves i Arbúcies.
Evitar l'accés al medi natural
El Cos d'Agents Rurals ha dut a terme diverses actuacions, tant en l’àmbit preventiu com operatiu. Han tancat l'accés al Camí de Panxa Blanca, a Roquetes (Baix Ebre) per la crescuda del Barranc de Lloret, a la pista de la Fou a la Sènia (Montsià) per la crescuda del Barranc de la Fou i a Les Carroveres al Mas de Barberans (Montsià) per la crescuda del Barranc de La Galera.
De fet, es recomana a la ciutadania evitar l'accés al medi natural. Mentrestant, els Agents Rurals continuen treballant en la identificació i minimització de riscos associats al temporal, especialment la caiguda d’arbres i branques, afavorida per la saturació del sòl per les pluges, i la seguretat en camins rurals, pistes forestals i espais naturals protegits.
