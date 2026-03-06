Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les pluges de la borrasca Regina deixen sis trams de riu amb nivell de perill a Catalunya

El riu Fluvià arriba als 346 metres cúbics per segon de cabal al pas per Esponellà

Pujada del cabal del riu GES a Torelló

Pujada del cabal del riu GES a Torelló / Laura Busquets

ACN

Barcelona

Sis trams de riu presenten nivell de perill aquest divendres a la tarda a Catalunya per les precipitacions de la borrasca Regina, que assolen bona part del país des d'aquest dijous. En concret, i segons les dades que facilita l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el riu Fluvià presenta un cabal de 346 metres cúbics per segon al pas per Esponellà (Pla de l'Estany). El Tordera arriba als 187 metres cúbics per segon a Fogars de la Selva (Selva), mentre que la Muga al pas per Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà) i el Ges al pas per Torelló (Osona), arriben als 103 metres cúbics per segon. També presenten nivell de perill el Ter a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), amb 87,2 metres cúbics per segon i el Brugent a Amer (Selva) amb 58.

D'altra banda, fins a les quatre de la tarda el telèfon d'emergències 112 ha rebut 352 trucades relacionades amb les pluges, 14 en la darrera hora.

Per comarques, al Barcelonès n'hi ha hagut 72, al Vallès Occidental 52, al Vallès Oriental 39, a la Selva 30 i al Maresme 26.

