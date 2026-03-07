Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Per què no hauríem de perllongar l’ús del xumet

Tania Troyes Sales (Logopeda de la Clínica Universitària)

Manresa

L’ús del xumet és habitual durant els primers mesos de vida perquè calma el nadó i satisfà la succió no nutritiva. Però mantenir-lo més temps del recomanat pot ser perjudicial per al desenvolupament correcte de la boca i la cara. A partir dels tres anys, l’ús prolongat pot alterar l’equilibri dels músculs facials i interferir en el creixement normal de les estructures orals.

Els estudis indiquen que pot provocar un paladar més estret i alt, dents desalineades o problemes en l’encaix mandibular. També pot modificar la posició natural de la llengua, dificultant la deglució i la pronunciació. Els músculs dels llavis i les galtes poden perdre força o funcionar de manera desequilibrada, afectant la respiració nasal, la masticació i la parla. Si el nen comença a respirar per la boca, les repercussions en el creixement facial poden ser més greus.

Per evitar aquests efectes, es recomana retirar el xumet cap als dos anys i, com a molt tard, abans dels tres. Si es fa a temps, molts canvis poden corregir-se espontàniament. El logopeda especialitzat en motricitat orofacial pot detectar alteracions, orientar les famílies i elaborar un tractament personalitzat, sovint en coordinació amb odontopediatres, ortodoncistes o psicòlegs infantils.

En resum, el xumet és útil al principi, però cal posar-hi un final per garantir un bon desenvolupament de la boca i la cara dels infants.

