Per què no hauríem de perllongar l’ús del xumet
Tania Troyes Sales (Logopeda de la Clínica Universitària)
L’ús del xumet és habitual durant els primers mesos de vida perquè calma el nadó i satisfà la succió no nutritiva. Però mantenir-lo més temps del recomanat pot ser perjudicial per al desenvolupament correcte de la boca i la cara. A partir dels tres anys, l’ús prolongat pot alterar l’equilibri dels músculs facials i interferir en el creixement normal de les estructures orals.
Els estudis indiquen que pot provocar un paladar més estret i alt, dents desalineades o problemes en l’encaix mandibular. També pot modificar la posició natural de la llengua, dificultant la deglució i la pronunciació. Els músculs dels llavis i les galtes poden perdre força o funcionar de manera desequilibrada, afectant la respiració nasal, la masticació i la parla. Si el nen comença a respirar per la boca, les repercussions en el creixement facial poden ser més greus.
Per evitar aquests efectes, es recomana retirar el xumet cap als dos anys i, com a molt tard, abans dels tres. Si es fa a temps, molts canvis poden corregir-se espontàniament. El logopeda especialitzat en motricitat orofacial pot detectar alteracions, orientar les famílies i elaborar un tractament personalitzat, sovint en coordinació amb odontopediatres, ortodoncistes o psicòlegs infantils.
En resum, el xumet és útil al principi, però cal posar-hi un final per garantir un bon desenvolupament de la boca i la cara dels infants.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima